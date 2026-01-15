«Мир танков» установил абсолютный рекорд онлайна, пиковый показатель в новогодние каникулы превысил отметку в 450 тысяч человек, сообщается на официальном сайте игры.

Показатель на 50 тысяч превысил прежний рекорд, зафиксированный в декабре 2025 года. Разработчики отмечают, что общая аудитория онлайн-экшена выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за время новогодних каникул геймеры провели 310 миллионов боев. Создатели «Мира танков» напомнили, что такой показатель — отличный результат для игры, которой исполнилось 15 лет.

В декабре в «Мире танков» стартовал традиционный праздничный ивент под названием «Наш Новый год», в рамках которого игроки могли открывать новогодние контейнеры и выполнять задачи Деда Мороза.