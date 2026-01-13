НАВЕРХ
Где лягушки прячутся зимой

Sibnet.ru
Где лягушки прячутся зимой
Фото: Savannah River Site
Лягушки обитают практически на всей территории России, за исключением Арктики. Самые распространенные виды — остромордая, сибирская, бурая, озерная, травяная. Живут они в среднем около десяти лет. Но куда они пропадают после наступления холодов и где зимуют?

Все лягушки являются холоднокровными животными — температура их тела зависит от окружающей среды. Чтобы выжить зимой, они используют состояние анабиоза, в котором все жизненные процессы сильно замедляются.

Где зимуют лягушки

Летом лягушки набирают жирок, поедая мелких насекомых и беспозвоночных. После осеннего снижения ночной температуры до +5 градусов земноводные начинают искать места будущей зимовки — для этого они могут преодолевать значительные расстояния.

Места зимовок зависят от места обитания лягушки. Например, озерные, травяные и сибирские ищут глубокий участок на дне водоема и зарываются в ил. Нередко они собираются в таких местах большими группами.

Сухопутные остромордые предпочитают для зимовки глубокие норы, пустоты в почве, нагромождения листвы и ветвей. С падением температуры в организме лягушек растет уровень глюкозы, в результате внутренние жидкости становятся «антифризом», который не замерзает.

Внутренние процессы сильно замедляются — земноводные впадают в спячку. В состоянии анабиоза накопленные питательные вещества расходуются очень экономно, чтобы хватило до наступления весны.

В состоянии анабиоза лягушки могут провести до двухсот дней. Просыпаются эти животные обычно в апреле или мае, когда на улице устанавливается плюсовая температура. После этого они массово выбираются из укрытий. 

