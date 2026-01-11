Танец Снегурочек в мини вызвал скандал в Нижнем Тагиле

Выступление Снегурочек в коротких платьях на предновогоднем шоу вызвал скандал в Нижнем Тагиле — часть зрителей возмутило то, что это были сексуальные танцы при детях.

Шоу студии MDT «Кино елка» (18+) прошло на сцене Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) в декабре. Билеты на него продавались по 1000 рублей за место.

Возмущение горожан вызвал номер, который исполняли женщины в красных мини-платьях, отороченных белым мехом. Это был танец в стиле стрип с поглаживаниями по телу, в один из моментов «Снегурочки» повернулись задом к залу и игриво вильнули юбками, приоткрыв прикрытые черными шортами ягодицами.

«Многие родители, по моим наблюдениям, своим детям глаза закрывали, когда началось это "представление". Судя по реакции зала, не только мы были очень удивлены «танцем» этих «снегурочек»!!! Хотелось встать и уйти, особенно детям, что мы по итогу и сделали», — написала одна из зрительниц в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Подписчики паблика «Черный список Тагила» охарактеризовали свое впечатление от шоу как «испанский стыд». «Чей мозг решил показать детям ягодицы женщин?»; «Их вообще кто пустил на сцену? Да еще и в таких нарядах на детский праздник. Эти бабки совсем не понимаю, где выступают», — такие комментарии появились в других городских группах.

Одна из участниц концерта в комментариях пояснила, что представление являлось стандартным годовым отчетным концертом студии MDT и не предназначалось для несовершеннолетних зрителей.

Многие интернет-пользователи выступили в защиту шоу. Они отмечали, что танцовщицам завидуют и на них были «не стринги», откровенно сексуальных элементов не было, поэтому детской психике ничего не грозит.

Представители администрация Нижнего Тагила отметили, что в указанную дату зал ГДДЮТ сдавали в аренду. Дворца и управление образования не имеют к мероприятию никакого отношения и не несут ответственности за его содержание.