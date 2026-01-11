НАВЕРХ
Китай успешно испытал беспилотный грузовой самолет Tianma-1000

Sibnet.ru
Китайский беспилотный транспортный самолет «Тяньма-1000»
Фото: © Norinco Group

Китайский беспилотный транспортный самолет «Тяньма-1000» успешно совершил первый полет, сообщил государственный холдинг Norinco Group. Аппарат создан для работы в высокогорных условиях.

Этот самолет представляет собой первую в стране средневысотную платформу для недорогих перевозок, приводит China News сообщение разработчиков.

«Тяньма-1000» объединяет функции логистики, экстренного реагирования и доставки материалов, способен адаптироваться к сложному рельефу и выполнять сверхкороткие взлет и посадку., характеристики проекта.

Ключевые характеристики «Тяньма-1000»:

грузоподъемность — до 1 тонны,

дальность полета — до 1,8 тысячи километров,

высота полета — до 8 километров,

дистанция взлета/посадки — менее 200 метров.

Модульный грузовой отсек позволяет быстро переоборудовать самолет в платформу для парашютного сброса материалов.

