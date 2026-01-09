Россиянам напомнили о трех рабочих неделях в январе

Россияне в январе 2026 года будут работать всего три недели, рассказала Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«После длинных новогодних каникул первая рабочая неделя начнется в понедельник, 12-го числа, и рабочих недель в январе будет всего три», — сказала Подольская РИА Новости.

Календарь праздников в 2026 году

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», трудиться в новогодние праздники собирались 36% россиян, из них 16% — на основном месте, 13% планировали совмещать основную работу и подработку, а семь — только подработать.