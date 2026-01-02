Продлен бесплатный проезд российских электрокаров по платным дорогам

Правительство РФ продлило на 2026 год бесплатный проезд по платным трассам для произведенных в России электромобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Бесплатный проезд — один из стимулов в принятии гражданами решения о приобретении электромобиля и способствует росту производства этого вида транспорта в стране, цитирует Мантурова ТАСС.

Воспользоваться бесплатным проездом могут водители электромобилей Evolute, «Москвич 3е», «Амберавто А5», электрических Lada Ellada и e-Largus, моделей «Газель e-NN» и «Газель e-City», а также электрических грузовиков от компании «ЭМ-Рус». Льгота доступна не только физлицам, но и предпринимателям.

Льгота распространяется на трассы М-1 «Беларусь» (включая обход Одинцово), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД).

По данным «Автостата», 138,5 тысячи электромобилей и гибридов было в РФ на июль 2025 года. До 2025 года бесплатный проезд был и для электрокаров иностранной сборки.