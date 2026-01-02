Нагиев высказался о вызвавших скандал словах о войне

Актер Дмитрий Нагиев прокомментировал скандал вокруг высказываний, сделанных им на премьере фильма «Елки-12» и после которых его потребовали признать иноагентом.

Нагиев высказал мнение, что популярность «Елок» связана с тем, что сейчас «столько фильмов про войну, просто серость, грязь, сил уже нет». Депутат Курской областной Думы («Единая Россия») Дмитрий Гулиев обратился в Минюст и Минкульт с просьбой оценить слова актера.

«Из моих слов сделали атаку на меня, на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И то, что здесь происходит, касается каждого из нас в первую очередь. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю победы во всем. Победы разума над глупостью, грязью и суетой!» — сказал Наигев в новогоднем поздравлении, опубликованном в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Также актер пожелал россиянам добра, нежности и любви.