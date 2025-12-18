НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Нагиева потребовали признать иноагентом за слова об СВО

Источник:
Sibnet.ru
479 2
Дмитрий Нагиев
Фото: © Wikimedia

Депутат Курской областной Думы («Единая Россия») Дмитрий Гулиев обратился в Минюст и Минкульт с просьбой оценить высказывания актера Дмитрия Нагиева на премьере фильма «Елки-12».

Нагиев высказал мнение, что популярность «Елок» связана с тем, что сейчас «столько фильмов про войну, просто серость, грязь, сил уже нет». По его мнению, популярность серии будет только расти, потому что она дает иллюзию «мирной счастливой жизни».

На вопрос журналиста о главных авантюрах в его личной жизни Нагиев ответил: «Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни?».

«Я не понимаю, как такие персонажи попадают на большой экран… Ничем не помогает стране, сбежал, как маленький ребенок, от проблем и ответственности и гавкает что-то с умным видом», — возмутился Гулиев в VK, добавив, что направил в Минкульт и Минюст обращения с просьбой признать Нагиева иноагентом и «не допускать мученика к фильмам с государственным финансированием».

В обращении к министру культуры Ольге Любимовой депутат поделился, что получил множество обращений от граждан, включая участников боевых действий на Украине, которые обеспокоены «публичными высказываниями и действиями» Нагиева.

Нагиев до сих пор ни разу не делал публичных заявлений по поводу СВО. В сентябре 2022 года он прекратил работу на проектах «Голос» и «Голос. Дети», а в 2023 году отказался вести «Премию МУЗ-ТВ».

Политика #Россия #Светская хроника
Обсуждение (2)
Топ комментариев

Dimank

А простых людей карманы заставляют выворачивать

funkit

Зато наши доходы бдят со страшной силой, не дай Боже на 1 копейку больше заработать обычному смертному,...

карат11

Всё встало на свои места, каждому указали на своё место. Если ты простой смертный - тебя можно вывернуть...

matsko25

Вы можете делать качественные автомобили? Можем! А Зачем?