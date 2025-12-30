Представлено новогоднее меню для заключенных в Красноярском крае

Праздничный ужин с пловом ждет 31 декабря заключенных в колониях Красноярского края, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по региону.

Праздничный ужин 31 декабря будет включать плов с мясом говядины и салат из маринованной капусты, сладкий чай и хлебобулочные изделия собственного приготовления.

В первый день Нового года осужденным на обед предложат наваристые щи из свежей капусты, мясной гуляш с гречневой кашей, винегрет и компот из сухофруктов.

В Рождество меню порадует заключенных гороховым супом на мясном бульоне, ленивыми голубцами с пюре и свекольной икрой.

Праздничный стол приготовят сами осужденные-повара из продуктов планового обеспечения.