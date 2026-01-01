НАВЕРХ
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках

Источник:
Sibnet.ru
319 0
Цифровой детокс
Фото: © Sibnet.ru
Новогодние каникулы представляют прекрасную возможность провести время интересно и с пользой для здоровья, а не уткнувшись в экран смартфона. Как это сделать, рассказали эксперты Роскачества.

«Цифровая перезагрузка — это не отказ от технологий, а умение использовать их осознанно и без ущерба для своего здоровья», — сказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Новогодние каникулы — время радости и отдыха. Но люди часто проводят эти долгожданные дни, уткнувшись в экраны смартфонов, пролистывая бесконечные ленты социальных сетей и «зависая» в онлайн-магазинах.

«Попробуйте договориться с членами семьи о временном отказе от использования гаджетов — "информационной паузе". Проведите время вместе, занимаясь тем, что приносит радость или на что раньше не хватало времени», — посоветовали в Роскачестве.

Вариантов множество: настольные игры, прогулки на свежем воздухе, разговоры по душам. Можно найти хобби, которое по душе. Это может быть рукоделие, рисование, фотография, кулинария. Главное — отвлечься от экранов и настроиться на приятное времяпрепровождение.

Новогодний лимит

Можно на празднике установить в семье лимит времени на использование смартфона. Пары часов в день более чем достаточно, чтобы ответить на сообщения и «пролайкать» новогодние фотографии в соцсетях.

Будет не лишним сообщить друзьям и родственникам о вашем цифровом детоксе, попросите их понимания и поддержки. Для наилучшего эффекта уберите гаджеты подальше, включите режим «не беспокоить» на смартфоне или выборочно отключите уведомления.

«Найдите хобби, которое вам по душе, и посвятите ему время. Это может быть рукоделие, рисование, фотография, кулинария — все это поможет отвлечься, «освежить голову» и получить заряд положительных эмоций», — рекомендовали эксперты.

Обсуждение (0)
Топ комментариев

korvinsS

Заказали новогодний фейерверк в России думаю он будет очень красочный Зеля наверное уже свалил с окрайны...

mosquito__2010

это с точки зрения человека разумного а с точки зрения слабоумного хохла они сотнями тысяч готовы умирать...

Pass-Tor

Чёт давно не награждали.... А за взятие квартиры Долиной где?!

physx

Сравнять с землёй этих беспринципных тварей.