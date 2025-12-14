НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Парящие в небе огромные рекламные билборды появились в Китае. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
404 1

Киберпанк из фантастических фильмом воплощается в Китае. Парящие в небе огромные рекламные билборды появились в мегаполисе Шэньчжэнь.

Китайская компания создала новый рекламный формат благодаря ультралегким LED-сеткам, которые в темноте превращаются в парящие светящиеся экраны. И теперь огромные рекламные билборды висят прямо в небе над Шэньчжэнем.

Вес материала составляет всего около 250 граммов на квадратный метр, приводит телегам-канал «Юань да Марья» сообщение компании.Благодаря низкому весу светящиеся билборды легко поднимаются дронама на высоту, с которой они видны почти с любой точки города.

Еще по теме
Сервис проверки возраста по биометрии запустят в России
Гибрид самолета и дирижабля создадут в России
Navio представила концепт беспилотного электробуса
Что такое интернет вещей: удобство и опасности IoT
смотреть все
Хайтек #Техника #Видеоновости
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
12112
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
11279
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
29743
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
47803
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
135001
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
133620
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
167279
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
156226
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2762344
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
182252
0
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Песков рассказал о поездках Путина за рулем без кортежа
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Qprovessional

я один логику не понял, сроки сдачи моста постоянно срывались, поэтому мы превосходим запад..О_О

denr32

Я всегда люблю рыбную струганину с перцом и солью , добавлю ее новерное не любит только тот который ее...

Uynachalnica

Сама то приедет испытывать на КАМАЗе? Как можно долгострой в примеры превосходства заносить? От чего...

Maniac.

Чему ты удивляешься? Наши чиновники хвастаются, что спустя полтора года заблокированный на территории...