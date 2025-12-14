Киберпанк из фантастических фильмом воплощается в Китае. Парящие в небе огромные рекламные билборды появились в мегаполисе Шэньчжэнь.

Китайская компания создала новый рекламный формат благодаря ультралегким LED-сеткам, которые в темноте превращаются в парящие светящиеся экраны. И теперь огромные рекламные билборды висят прямо в небе над Шэньчжэнем.

Вес материала составляет всего около 250 граммов на квадратный метр, приводит телегам-канал «Юань да Марья» сообщение компании.Благодаря низкому весу светящиеся билборды легко поднимаются дронама на высоту, с которой они видны почти с любой точки города.