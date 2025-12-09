НАВЕРХ
Хайтек
Rutube впервые обогнал YouTube по количеству зрителей

Sibnet.ru
Rutube
Фото: © Sibnet.ru

Видеохостинг Rutube впервые обошел своего крупнейшего конкурента YouTube по ежедневной аудитории в России, сообщила пресс-служба площадки со ссылкой на данные Mediascope.

По состоянию на 6 декабря 2025 года, количество пользователей Rutube за сутки составило более 23,8 миллиона человек, тогда как у YouTube этот показатель остановился на отметке в 22,3 миллиона.

Месячная аудитория видеохостинга в ноябре 2025 года достигла 80,6 миллионов пользователей. По данным площадки, по итогам ноября на Rutube было загружено 430 миллионов роликов.

Rutube — отечественный видеохостинг и платформа для размещения, просмотра и трансляции видеоконтента, входящая в портфель цифровых активов холдинга «Газпром-Медиа».

Хайтек #Интернет
Обсуждение (2)
