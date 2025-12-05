Проезд в Новосибирске подорожает на 5‑8 рублей

Проезд в общественном транспорте Новосибирска подорожает до 45-48 рублей в зависимости от вида транспорта, сообщил пресс-центр мэрии.

Поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае будет стоить 45 рублей вместо 40 рублей (рост 12,5%), в метро — 48 рублей вместо 40 рублей (рост 20%).

«Необходимость пересмотра тарифов в Новосибирске определена в связи с ростом затрат по основным статьям, составляющим себестоимость проезда на общественном транспорте: техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергия, оплата труда», — говорится в сообщении.

Новые тарифы будут действовать с 23 декабря. В прошлый раз цены на городской транспорт в Новосибирске повышали год назад.