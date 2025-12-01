НАВЕРХ
Опровергнут запрет на ввоз праворульных авто в Россию

Sibnet.ru
Правый руль
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правила ввоза и ввода в обращение праворульных автомобилей в России не менялись, сообщила Росаккредитация. Служба опровергла слух о запрете машин с правым рулем в стране.

Телеграм-канал Mash заявил, что Арбитражный суд Приморья изменил правила выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС ) и запретил ввоз в Россию праворульных и гибридных авто.

«В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности Росаккредитация пресекла факты незаконной выдачи СБКТС со стороны испытательных лабораторий. Правомерность принятых контрольным органом решений в отношении одной из таких испытательных лабораторий была проверена судом. По результатам рассмотрения спора суд первой инстанции подтвердил законность принятого Службой решения о прекращении действия аккредитации», — говорится в сообщении Росаккредитации.

Предмет судебного разбирательства никоим образом не касался законности ввоза и обращения на территории страны праворульных машин. Суд рассматривал исключительно правомерность выдачи отдельно взятых СБКТС на конкретные автомобили и правомерность действий определенной лаборатории. Таким образом, никаких нововведений и ограничений касательно правого руля в России не появилось.

«Учитывая странную схему разбирательств в закрытом режиме, нет гарантии, что в будущем подобные меры не будут применены и к другим лабораториям. А чем меньше лабораторий, тем сложнее оформлять автомобили», — отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

