Мотоциклистам предложили ездить по выделенным полосам

Sibnet.ru
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минтранс займется проработкой разрешения для мотоциклистов передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, заявил глава ведомства Андрей Никитин.

«Как байкер, конечно, я за. Как министр — надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос», — сказал Никитин журналисту Александру Юнашеву, беседа опубликована в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Министр уточнил, что тема будет прорабатываться совместно с вопросом о передвижении электровелосипедов. По его словам, ведомству предстоит оптимально выстроить новую схему движения.

Глава Минфина Антон Силуанов уже поддержал инициативу — он отметил, что байкеры не занимают на дороге много места, а полосы для общественного транспорта обычно бывают более свободными.

