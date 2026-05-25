Мотоциклистам предложили ездить по выделенным полосам

Минтранс займется проработкой разрешения для мотоциклистов передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, заявил глава ведомства Андрей Никитин.

«Как байкер, конечно, я за. Как министр — надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос», — сказал Никитин журналисту Александру Юнашеву, беседа опубликована в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Министр уточнил, что тема будет прорабатываться совместно с вопросом о передвижении электровелосипедов. По его словам, ведомству предстоит оптимально выстроить новую схему движения.

Глава Минфина Антон Силуанов уже поддержал инициативу — он отметил, что байкеры не занимают на дороге много места, а полосы для общественного транспорта обычно бывают более свободными.

SIBNET.RU В TELEGRAM