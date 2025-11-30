НАВЕРХ
Украина потеряла около 80% энергомощностей

Источник:
ТАСС
Пожар на объекте инфраструктуры в Ивано-Франковской области Украины
Пожар на объекте инфраструктуры в Ивано-Франковской области Украины
Фото: © МЧС Украины

Украина на конец ноября располагает около 10-12 ГВт мощности энергосистемы, при том что для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт, следует из данных правительства страны.

Необходимая мощность для обеспечения потребностей населения и промышленности составляет от 15 ГВт (при теплой зиме) до 18 ГВт (при холодной зиме).

При этом Украина на конец ноября располагает около 10-12 ГВт мощности. Она также может рассчитывать на 2-2,5 ГВт мощности за счет импорта электроэнергии из Евросоюза, приводит ТАСС данные украинского кабмина.

Основу мощности составляют атомные электростанции — Южно-Украинская (3 ГВт), Ровенская (2,88 ГВт) и Хмельницкая (2 ГВт), итого — 7,88 ГВт. Атомная генерация составляет уже более половины от всех мощностей энергосистемы Украины

Точный объем остающихся мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС неизвестен, но, по данным правительства страны, не менее 90% из них выведены из строя при том, что общая их мощность на начало 2022 года составляла 32,8 ГВт.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть из нее шла на экспорт. Сейчас мощность составляет около одной пятой от той, что была до начала СВО.

