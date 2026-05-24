Сильные взрывы прогремели в Киеве

Шесть серий мощных взрывов прогремели в Киеве в ночь на воскресенье, 24 мая, сообщил украинский телеканал «Общественный» со ссылкой на местные власти и очевидцев.

«В Киеве снова звучат взрывы», — говорится в телеграм-канале «Общественного».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.

По данным мониторинговых ресурсов, в ночь на 24 мая российская армия атаковала украинскую столицу с использованием порядка 50 ракет и до 700 беспилотников разных типов.

Эксперты отметили, что для удара по Киеву использовалась «почти вся номенклатура» российских ракет, включая «Циркон» и «Кинжал».

На Украине также показали кадры предполагаемого попадания ракеты «Орешник» под Киевом. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.