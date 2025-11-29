Приметы и лунный календарь на 29 ноября

Матвеев день отмечается в народном календаре 29 ноября. В астрологии на эту дату приходится завершение девятого лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Так, нельзя в эту дату оставаться в одиночестве — можно остаться без близких людей на долгий срок. Запрещалось ссориться, ругаться и сплетничать. Не советовали 29 ноября хвастаться достатком — можно было внезапно лишиться денег.

Запрещали в этот день надевать красную одежду и долго смотреться в зеркало — нарушение приметы грозило проблемами в отношениях с любимым человеком. В еде необходимо соблюдать умеренность — ведь в это время идет Рождественский пост.

Погодные приметы гласили, что если облака 29 ноября опускались низко, то зима будет очень холодной. Холодный ветер обещал сильные вьюги уже в декабре. Дождь в эту дату сулил теплую зиму.

По лунному календарю завершается девятый день цикла Луны. Он знаменует приближения одного из самых неблагоприятных дней в лунном цикле, который связан с искушениями и обманами. Поэтому требуется соблюдать определенную осторожность.