Автозапчасти подорожают на четверть в 2026 году

Рынок автозапчастей в 2026 году ожидает очередной этап удорожания в среднем на 10–15% , в отдельных сегментах рост достигнет 25%, сообщил Sibnet.ru руководитель отдела развития ассортимента компании ROSSKO Антон Шашков.

По данным эксперта, подорожание будет неравномерным: наиболее технологически сложные и импортозависимые категории вырастут быстрее, тогда как сегменты с высокой конкуренцией и локализацией останутся относительно стабильными.

Автозапчасти с ростом 15–25%

Тормозная группа: колодки, диски, суппорты. Рост вызван удорожанием металла и фрикционных материалов, а также стабильным высоким спросом.

Подвеска и рулевое управление: амортизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки, рулевые наконечники. Высокая себестоимость качественного производства и эксплуатационные нагрузки в РФ формируют давление на цены.

Оптика: фары, задние фонари. Технологическая сложность и зависимость от импортных электронных компонентов стимулируют рост стоимости.

Электротехника: стартеры, генераторы, катушки зажигания. Фактор — глобальное подорожание электронных компонентов, меди и редкоземельных металлов.

Сегменты с умеренным ростом (+8–12%)

Фильтры всех типов;

Аккумуляторы (АКБ);

Ремни ГРМ, помпы, приводные ремни;

Расходники: щетки стеклоочистителя, лампы.

Относительно стабильные категории (+5–7%)

Моторные и трансмиссионные масла;

Технические жидкости (антифриз, тормозная жидкость).

Шашков посоветовал купить автозапчасти заранее, если планируется их замена в следующем году, а также рассмотреть российские аналоги. Есть фильтры, АКБ, элементы подвески достойного качества.