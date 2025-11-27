Автозапчасти подорожают на четверть в 2026 году

Рынок автозапчастей в 2026 году ожидает очередной этап удорожания в среднем на 10–15% , в отдельных сегментах рост достигнет 25%, сообщил Sibnet.ru руководитель отдела развития ассортимента компании ROSSKO Антон Шашков.
По данным эксперта, подорожание будет неравномерным: наиболее технологически сложные и импортозависимые категории вырастут быстрее, тогда как сегменты с высокой конкуренцией и локализацией останутся относительно стабильными.
Автозапчасти с ростом 15–25%
Тормозная группа: колодки, диски, суппорты. Рост вызван удорожанием металла и фрикционных материалов, а также стабильным высоким спросом.
Подвеска и рулевое управление: амортизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки, рулевые наконечники. Высокая себестоимость качественного производства и эксплуатационные нагрузки в РФ формируют давление на цены.
Оптика: фары, задние фонари. Технологическая сложность и зависимость от импортных электронных компонентов стимулируют рост стоимости.
Электротехника: стартеры, генераторы, катушки зажигания. Фактор — глобальное подорожание электронных компонентов, меди и редкоземельных металлов.
Сегменты с умеренным ростом (+8–12%)
- Фильтры всех типов;
- Аккумуляторы (АКБ);
- Ремни ГРМ, помпы, приводные ремни;
- Расходники: щетки стеклоочистителя, лампы.
Относительно стабильные категории (+5–7%)
- Моторные и трансмиссионные масла;
- Технические жидкости (антифриз, тормозная жидкость).
Шашков посоветовал купить автозапчасти заранее, если планируется их замена в следующем году, а также рассмотреть российские аналоги. Есть фильтры, АКБ, элементы подвески достойного качества.