Путин порассуждал о возможности жить до 150 лет

Среднюю продолжительность жизни возможно довести до 150 лет, допустил президент России Владимир Путин на конференции Сбера AI Journey. Но главное, по его мнению, ради чего жить.

Вопрос об увеличении продолжительности жизни и даже бессмертии возник на пленарном заседании. Глава Сбера Герман Греф спросил мнения одного из участников дискуссии, китайского писателя-фантаста Чэнь Цюфаня о прогнозе футуролог Рэймонда Курцвейла, который говорит, что «те, кто проживут ближайшие шесть-семь лет, получат шанс не просто прожить до 100 лет и больше, они обретут бессмертие».

Цюфань на примере своей матери рассказал, как искусственный интеллект может увеличивать продолжительность жизни, но не дал прямого ответа на вопрос Грефа.

После слово взял Путин. «Можно, наверное, довести до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало. Так же, как денег. Всегда. На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего. А на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности», — отметил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни

Греф указал на заинтересованную реакцию министра здравоохранения, когда шла речь про увеличение продолжительности жизни и бессмертие. По мнению главы Сбера, надо объединить Минздрав и Минцифры, «чтобы мы дожили до 150 лет как можно скорее».

Курцвейл считает, что появление искусственного интеллекта будет способствовать радикальному увеличению продолжительности жизни человека. Он говорил в интервью The Guardian, что в начале 2030-х мы, скорее всего, достигнем скорости ухода от старения — момента, когда каждый прожитый год, отнятый возрастом, будет возвращаться нам благодаря научному прогрессу.