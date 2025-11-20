НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Путин порассуждал о возможности жить до 150 лет

Источник:
Sibnet.ru
457 6
Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и президент России Владимир Путин на пленарном заседании конференции AI Journey
Фото: © пресс-служба президента РФ

Среднюю продолжительность жизни возможно довести до 150 лет, допустил президент России Владимир Путин на конференции Сбера AI Journey. Но главное, по его мнению, ради чего жить.

Вопрос об увеличении продолжительности жизни и даже бессмертии возник на пленарном заседании. Глава Сбера Герман Греф спросил мнения одного из участников дискуссии, китайского писателя-фантаста Чэнь Цюфаня о прогнозе футуролог Рэймонда Курцвейла, который говорит, что «те, кто проживут ближайшие шесть-семь лет, получат шанс не просто прожить до 100 лет и больше, они обретут бессмертие».

Цюфань на примере своей матери рассказал, как искусственный интеллект может увеличивать продолжительность жизни, но не дал прямого ответа на вопрос Грефа.

После слово взял Путин. «Можно, наверное, довести до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало. Так же, как денег. Всегда. На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего. А на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности», — отметил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченый назвал максимальный срок человеческой жизни

Греф указал на заинтересованную реакцию министра здравоохранения, когда шла речь про увеличение продолжительности жизни и бессмертие. По мнению главы Сбера, надо объединить Минздрав и Минцифры, «чтобы мы дожили до 150 лет как можно скорее».

Курцвейл считает, что появление искусственного интеллекта будет способствовать радикальному увеличению продолжительности жизни человека. Он говорил в интервью The Guardian, что в начале 2030-х мы, скорее всего, достигнем скорости ухода от старения — момента, когда каждый прожитый год, отнятый возрастом, будет возвращаться нам благодаря научному прогрессу.

Еще по теме
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез из книжных и онлайн-магазинов
Поезд Деда Мороза отправился из Владивостока
Госдума рассмотрит законы о поддержке матерей‑героинь
Зачем звонят на телефон и сбрасывают
смотреть все
Жизнь #Общество #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Разразилась экстремальная магнитная буря
Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США
Станок или электробритва: чем бриться лучше
Обсуждение (6)
Картина дня
Зеленский отверг новый мирный план Трампа
Путин порассуждал о возможности жить до 150 лет
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез из книжных и онлайн-магазинов
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
31
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
26
Россия и США тайно взялись за разработку плана по Украине
24
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева
21
Министр обороны Германии заявил о скорой войне с Россией
19
Украинская армия испытала гроб на колесах. ВИДЕО