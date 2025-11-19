S.T.A.L.K.E.R. под запретом: что грозит российским геймерам

Генпрокуратура РФ объявила украинскую студию GSC Game World, разработчика популярных игр S.T.A.L.K.E.R., нежелательной организацией. Разбираемся, чем данное решение грозит российским геймерам.

Что такое нежелательная организация. Согласно федеральному закону № 272-ФЗ, нежелательная организация — это иностранная или международная организация, чья деятельность создает угрозу основам конституционного строя, обороноспособности, или безопасности РФ.

Что произошло

По данным надзорного ведомства, украинская студия занимается сбором средств для нужд ВСУ и распространяет материалы, которые дискредитируют Россию. Так, в 2022 году GSC Game World перевела фонду помощи украинским военнослужащим около 17 миллионов долларов.

GSC Game World — украинская студия-разработчик видеоигр, основанная в 1995 году в Киеве предпринимателем Сергеем Григоровичем. Известность ей принесли шутеры из серии S.T.A.L.K.E.R, действие которых происходит в Чернобыльской зоне отчуждения.

Также Генпрокуратура утверждает, что в 2024 году студия выпустила игру с «украинскими нарративами» и «агрессивным русофобским контентом». Название не приводится, однако очевидно, что речь идет о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которой состоялся в 2024 году.

Что грозит российским геймерам

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что решение Генпрокуратуры приведет к снятию с продажи в России всех продуктов студии — как игр, так и сопутствующей атрибутики.

«Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться», — посоветовал парламентарий в своем телеграм-канале.

Исходя из законодательства, покупка игр GSC Game World теперь может подпадать под часть 2 статьи 284.1 УК РФ — финансирование деятельности нежелательной организации. За это предусмотрено наказание от одного до пяти лет лишения свободы.

Риском также может стать распространение видеоконтента с продукцией GSC Game World (например, проведение стримов) и ношение атрибутики с игрой S.T.A.L.K.E.R., пояснила в комментарии РБК руководитель практики защиты репутации АБ «А-ПРО» Анастасия Абысова.

Такие действия могут рассматриваться как участие в деятельности нежелательной организации, поскольку ее популяризируют. За первое нарушение грозит штраф до 25 тысяч рублей (статья 20.33 КоАП РФ), последующие предполагают уголовную ответственность до четырех лет (часть 1 статьи 284.1 УК).

При этом играть в ранее приобретенные игры GSC Game World можно, так как закон не имеет обратной силы, уточнил в комментарии РИА Новости адвокат Владимир Фокин. Он отметил, что нарушением могут признать только новые покупки.