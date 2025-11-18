НАВЕРХ
Целью убийства на кладбище был Сергей Шойгу

Сергей Шойгу
Высшим должностным лицом России, которого планировали убить на Троекуровском кладбище в Москве, был секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. О предотвращении теракта сообщала ФСБ, не раскрывая личность.

По данным ФСБ, наркозависимая, ранее судимая пара из России и нелегальный мигрант из Центральной Азии привезли на могилу вазу, в которую было заложено взрывное устройство. В подготовке преступления также участвовал живущий в Киеве Джалолиддин Шамсов, которого российские правоохранительные органы разыскивают за незаконный оборот оружия и убийство.

Целью группы был Шойгу, сообщили «Московский комсомолец», телеграм-каналы Baza и SHOT со ссылкой на неназванные источники.

Убийство планировалось на день, когда Шойгу придет на кладбище навестить покойных родственников. Мать секретаря Совбеза и экс-министра обороны, Александра Яковлевна Шойгу, скончалась 12 ноября 2011 года.

