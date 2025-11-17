НАВЕРХ
Сырое молоко оказалось смертельно опасным

PLOS One
Сырое коровье и овечье молоко содержит опасные для здоровья людей бактерии, устойчивые к антибиотикам, выяснили пакистанские ученые. Исследование опубликовано журналом PLOS One.

Специалисты из Университета Абдул Вали Хана в Мардане проанализировали 310 проб сырого молока. Около четверти образцов показали признаки скрытого воспаления вымени у животных, а почти 13% содержали бактерию Staphylococcus epidermidis.

При этом 95% выделенных бактерий оказались устойчивыми к пенициллину и эритромицину, а половина штаммов — сразу к трем и более антибиотикам. Высокая распространенность таких бактерий свидетельствует о серьезной угрозе для безопасности продуктов питания.

При этом устойчивые штаммы Staphylococcus epidermidis могут передавать гены антибиотикорезистентности еще более опасным микробам, подчеркнули ученые. Ситуация указывает на необходимость строгого контроля применения антибиотиков в сельском хозяйстве.

