Зуд в удовольствие: почему приятно чесаться

Sibnet.ru
Зуд
Фото: Orrling and Tomer S / CC BY-SA 3.0

После непреодолимой потребности почесаться это действие приносит удивительное чувство облегчения и даже удовольствия. Но почему этот простой рефлекс связан с приятными ощущениями?

Разгадка в том, как мозг обрабатывает сигналы от кожи. Зуд и боль передаются по схожим нервным путям, но используют разные типы нервных волокон. Когда человек чешется, он фактически наносит коже микроповреждения и активирует болевые рецепторы.

Легкая боль заставляет организм активировать систему вознаграждения. Чтобы заглушить неприятные ощущения, мозг начинает вырабатывать нейромедиаторы удовольствия — дофамин и серотонин, а также эндогенные опиоиды — естественные болеутоляющие.

Выброс этих веществ дарит чувство эйфории и удовлетворения, когда человек чешет зудящее место. Исследования ученых показали, что данный механизм закреплен эволюционно. 

Зуд часто является сигналом того, что на коже находится опасный паразит или раздражитель. А чесание обеспечивает физическое удаление потенциальной угрозы с кожи. Вознаграждение в виде приятных ощущений стимулирует человека к этому защитному действию.

Таким образом, удовольствие от чесания — нейрохимический процесс, обусловленный миллионами лет эволюции. Боль и удовольствие используются организмом вместе для поддержания здоровья.

