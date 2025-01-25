Как кошки видят окружающий мир. ФОТО

Кошки отлично видят в темноте и мгновенно реагируют на движение, однако цвета они воспринимают иначе, если сравнивать с человеком. Например, они практически не различают красных оттенков.

Различает ли цвета кошка

Существует два типа фоторецепторов в сетчатке глаза — палочки и колбочки. Первые отвечают за периферийное и ночное зрение. Они определяют яркость и оттенки серого. Колбочки отвечают за дневное зрение и восприятие цвета. Концентрация последних у кошек ниже, чем у человека.

Человеческий глаз хорошо воспринимает цвет благодаря высокой концентрации колбочек. У людей их три типа, каждый из которых чувствителен к красному, зеленому или синему цвету. Это позволяет нам видеть полный спектр цветов.

Сравнение кошачьего и человеческого зрения Фото: © коллаж Sibnet.ru

Кошки имеют всего два типа колбочек. Они гораздо хуже человека различают оттенки цвета и отчетливо видят только в синих и зелено-желтых частях спектра. Оттенки красного они не различают. При этом они способны различать большое количество оттенков серого цвета.

Ученые считают, что данную особенность зрения можно объяснить окраской природной среды обитания. Ведь у неба отчетливый синий оттенок, а у земли — зеленый и коричневато-серый. При этом кошки не могут похвастаться исключительной детализацией зрения в светлое время суток.

Зрение кошки в темноте

Прекрасное зрение в сумерках кошке обеспечивает особое образование — тапетум, которого нет у человека. Эта структура отражает прошедший через сетчатку свет, увеличивая его интенсивность и значительно улучшая видимость в темноте.

Благодаря этому палочки и колбочки в глазу кошки воспринимают свет дважды, что улучшает зрение в сумерках и объясняет, почему кошки не любят яркий свет. Именно из-за этого органа кошачьи глаза при попадании света ярко светятся в темное время суток.

Дальнозоркость

Кошки днем не могут четко фокусировать взгляд на расположенных близко предметах, они от природы дальнозорки. Поэтому предмет прямо перед носом они видят плохо. Лучше они видят то, что находится на расстоянии нескольких метров.

При этом все предметы, находящиеся дальше, они также воспринимают размыто. Что касается угла зрения, то у кошки оно значительно шире, чем у человека и составляет 200 градусов — таким образом, у этих животных фактически панорамный обзор мира.