Евросоюз закупил рекордное количество российских удобрений

Россия с начала 2025 года по сентябрь поставила Евросоюзу удобрений на 1,3 миллиарда евро, что стало максимальным значением за три квартала с 2022 года, следует из данных Евростата.

Так, в сравнении с прошлым годом отгрузки увеличились на 5%. Крупнейшим покупателем удобрений из России по итогам девяти месяцев текущего года стала Польша, потребившая 37% всего европейского импорта.

Второе место по покупке российских удобрений заняла Германия с долей в 10%, на третьем расположилась Румыния, у которой 9%. В первую пятерку также вошли Испания (7%) и Франция (6%).

Европейский союз ранее ввел дополнительные пошлины на российские удобрения. Сейчас они составляют 40 евро за тонну для азотных удобрений и 45 евро за тонну для сложных, содержащих азот.

Однако европейские пошлины будут постепенно увеличиваться — к 1 июля 2028 года они достигнут запретительного уровня в 315 евро за тонну для азотных удобрений и 430 евро за тонну сложных.