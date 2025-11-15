НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз закупил рекордное количество российских удобрений

Источник:
Sibnet.ru
243 0
Аммиачная селитра
Фото: © Sibnet.ru

Россия с начала 2025 года по сентябрь поставила Евросоюзу удобрений на 1,3 миллиарда евро, что стало максимальным значением за три квартала с 2022 года, следует из данных Евростата.

Так, в сравнении с прошлым годом отгрузки увеличились на 5%. Крупнейшим покупателем удобрений из России по итогам девяти месяцев текущего года стала Польша, потребившая 37% всего европейского импорта.

Второе место по покупке российских удобрений заняла Германия с долей в 10%, на третьем расположилась Румыния, у которой 9%. В первую пятерку также вошли Испания (7%) и Франция (6%).

Европейский союз ранее ввел дополнительные пошлины на российские удобрения. Сейчас они составляют 40 евро за тонну для азотных удобрений и 45 евро за тонну для сложных, содержащих азот.

Однако европейские пошлины будут постепенно увеличиваться — к 1 июля 2028 года они достигнут запретительного уровня в 315 евро за тонну для азотных удобрений и 430 евро за тонну сложных.

Еще по теме
Минцифры запустит эксперимент по продаже вина на маркетплейсах
Стартует главная распродажа года 11.11
Китай отменил ограничения на американский импорт
Распродажа 11.11: когда начнется и как пройдет
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
45
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
30
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
24
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
23
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева