НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
1351 8

Ученые обнаружили в водах Антарктиды (Южном океане) 30 неизвестных ранее видов морских существ, включая хищную губку «Шар смерти», сообщила пресс-служба программы по изучению жизни в океане Ocean Census.

Хищная плотоядная губка Chondrocladia sp. nov. получила имя «Шаром смерти». Этот морской обитатель в виде шара с крючками висит на глубине 3,5 километра и охотится на все, что проплывает мимо.

Также ученые обнаружили «червей-зомби» (Osedax sp.), у них нет рта и кишечника. Они проникают в кости мертвых китов и питаются через кожу с помощью бактерий, которые расщепляют белки. Самки вырастают до нескольких сантиметров, а самцы живут внутри них, как паразиты.

Еще одним открытием стали чешуйчатые черви Eulagisca, чешуя которых играет всеми цветами радуги.

Среди других находок новые виды морских звезд, ракообразных и моллюсков, которые адаптировались к вулканическим зонам после таяния айсберга A-84. Они живут в полной темноте, при температуре близкой к нулю, и питаются тем, что падает сверху.

Специалисты фонда Nippon Foundation, организации Nekton Ocean Census и сотрудников Института океанологии имени Шмидта собрали более 2 тысяч экземпляров. По словам ученых, они изучили лишь 5% океана, а подо льдом, возможно, «ждет целая цивилизация».

Еще по теме
Новый вид древнего гигантского медведя нашли в России
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Могут ли у кошки быть котята от разных отцов
Самые забавные дикие животные. ФОТО
смотреть все
Жизнь #Звери #Фотолента
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (8)
Картина дня
Рубио заявил об исчерпании возможностей для санкций против РФ
Густой туман помог российским военным войти в Покровск
Банки начнут проверять двойные переводы по СБП
Цена автомобиля в России установила рекорд
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

_ASUS__

хохол с британцем всё по себе судят

nicollaich

Видео с пачками денег©Так и надо было лётчикам прислать заказчику видео самолёта с ракетой.

_ASUS__

зашлём три фуры кружевных трусиков ... всё теплее будет

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога