«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО

Ученые обнаружили в водах Антарктиды (Южном океане) 30 неизвестных ранее видов морских существ, включая хищную губку «Шар смерти», сообщила пресс-служба программы по изучению жизни в океане Ocean Census.

Хищная плотоядная губка Chondrocladia sp. nov. получила имя «Шаром смерти». Этот морской обитатель в виде шара с крючками висит на глубине 3,5 километра и охотится на все, что проплывает мимо.

Также ученые обнаружили «червей-зомби» (Osedax sp.), у них нет рта и кишечника. Они проникают в кости мертвых китов и питаются через кожу с помощью бактерий, которые расщепляют белки. Самки вырастают до нескольких сантиметров, а самцы живут внутри них, как паразиты.

Еще одним открытием стали чешуйчатые черви Eulagisca, чешуя которых играет всеми цветами радуги.

Среди других находок новые виды морских звезд, ракообразных и моллюсков, которые адаптировались к вулканическим зонам после таяния айсберга A-84. Они живут в полной темноте, при температуре близкой к нулю, и питаются тем, что падает сверху.

Специалисты фонда Nippon Foundation, организации Nekton Ocean Census и сотрудников Института океанологии имени Шмидта собрали более 2 тысяч экземпляров. По словам ученых, они изучили лишь 5% океана, а подо льдом, возможно, «ждет целая цивилизация».