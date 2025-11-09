Фильм дня: «Чемпион мира»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов 9 ноября 1985 года лишился короны: ее выиграл 22-летний Гарри Каспаров (признан иноагентом в РФ, включен в перечень террористов и экстремистов). О великом противостоянии двух «К» фильм еще не сняли, а драматичной истории чемпионства Карпова посвящена картина «Чемпион мира».

Фильм Алексея Сидорова «Чемпион мира» (18+) рассказывает о противостоянии советского чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова и его бывшего соотечественника, невозвращенца Виктора Корчного и их драматичном матче в Багио в 1978 году.

Главные роли сыграли Иван Янковский и Константин Хабенский. Также снялись Диана Пожарская, Федор Добронравов, Лариса Шахворостова.

«Это фильм о судьбе, о предназначении, о принятии вызова, об ответственности, о ценности семьи. Это человечное кино», — характеризовал картину автор сценария и режиссер Алексей Сидоров.

Оценки и критика

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7.8, на IMDb — 6.3. «Чемпион мира» победил в пяти из 12 номинаций кинопремии «Золотой орел», в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль» (Янковский).

Профессиональные критики были неблагосклонны к картине, указав на «зашкаливающее идеологическое давление» и «патриотический угар». Не понравилось, что Корчной выведен карикатурным злодеем, а Янковский играл чересчур правильного комсомольца.

Простым зрителям понравилось актерское противостояние Хабенского и Янковского и то, что, казалось бы, незрелищный вид спорта показан динамично и эффектно. «Фильм "Чемпион мира" объясняет, почему шахматы — это спорт. Здесь и огромные нагрузки на весь организм, и серьезная командно-тренерская работа, и, конечно, соревнование», — написал один из комментаторов на «Кинопоиске».

Один из главных героев, Анатолий Карпов, тоже положительно оценил фильм. «В картине подобран блестящий состав актеров, и, как мне кажется, все справились со своей задачей. А она была весьма непроста — показать внутренний мир человека, который он во время партии как раз не раскрывает», — отмечал он.