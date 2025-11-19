Что такое реверсивная зарядка

Функцию реверсивной зарядки имеют большинство флагманских моделей смартфонов и многие среднебюджетники. Она может прийти на помощь, если нужно срочно оживить bluetooth-наушники или смарт-часы, а розетки или пауэрбанка рядом нет.

Что ты такое

Реверсивная (или обратная) зарядка – это технология, позволяющая одному устройству (обычно смартфону) передавать энергию другому гаджету. Это может происходить как по проводу, так и беспроводным способом, когда для передачи заряда достаточно положить одно устройство на другое.

Такую опцию поддерживают уже несколько поколений флагманов от OnePlus, Oppo, Samsung, Xiaomi, Huawei, HONOR, Google и iPhone.

Как это работает

В смартфоне, поддерживающем реверсивную зарядку, есть специальный контроллер, который умеет не только принимать энергию, но и отдавать ее. Таким образом гаджет становится портативным пауэрбанком: не очень мощным, но подчас крайне необходимым.

Реверсивная зарядка бывает проводной или беспроводной. В первом случае, передача заряда происходит по проводу при помощи технологии Power Delivery. С ее помощью устройство-донор «понимает», что к нему подключили не зарядку, а, например, севшие смарт-часы. Распознав такой сценарий, смартфон начинает делиться энергией.

Беспроводная реверсивная зарядка происходит с помощью специальной индукционной катушки внутри смартфона. Она создает магнитное поле, и когда пользователь кладет на заднюю панель, например, беспроводные наушники, смартфон начинает их заряжать. При этом важно, чтобы и принимающее устройство поддерживало эту технологию.

Нюансы и минусы

Пока реверсивная зарядка, по большей части, это средство последней надежды. Скорость передачи энергии таким способом значительно ниже, чем при зарядке от розетки (5-10 Ватт), а смартфоны-доноры в процессе разряжаются сами, и уже вскоре им самим может потребоваться подключение к электросети.

Реверсивная зарядка по проводу быстрее беспроводной, но для нее нужно иметь под рукой кабель с USB-C на обоих концах. Он идет в комплекте с iPhone, начиная с 15 поколения, с Google Pixel, OnePlus 15 и Samsung Galaxy S25. Однако многие Android-флагманы, например, Xiaomi 17 или Oppo Find 9 все еще комплектуются кабелем USB-А на USB-C. А значит, для проводной реверсивной зарядки придется озадачиться покупкой дополнительного провода или специального переходника.

Беспроводная обратная зарядка намного удобнее, но гораздо менее эффективна. Пожертвовав 20% заряда донорского устройства, можно оживить севший гаджет всего на 10-12%. При этом придется достать устройства из чехлов и не пользоваться ими, пока идет обмен энергией.

Кроме того, постоянное использование смартфона в качестве пауэрбанка может сократить ресурс его аккумулятора.