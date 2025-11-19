НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Что такое реверсивная зарядка

Источник:
Sibnet.ru
240 0
Реверсивная зарядка
Фото: © Sibnet.ru
Функцию реверсивной зарядки имеют большинство флагманских моделей смартфонов и многие среднебюджетники. Она может прийти на помощь, если нужно срочно оживить bluetooth-наушники или смарт-часы, а розетки или пауэрбанка рядом нет.

Что ты такое

Реверсивная (или обратная) зарядка – это технология, позволяющая одному устройству (обычно смартфону) передавать энергию другому гаджету. Это может происходить как по проводу, так и беспроводным способом, когда для передачи заряда достаточно положить одно устройство на другое.

Такую опцию поддерживают уже несколько поколений флагманов от OnePlus, Oppo, Samsung, Xiaomi, Huawei, HONOR, Google и iPhone.

Как это работает

В смартфоне, поддерживающем реверсивную зарядку, есть специальный контроллер, который умеет не только принимать энергию, но и отдавать ее. Таким образом гаджет становится портативным пауэрбанком: не очень мощным, но подчас крайне необходимым.

Реверсивная зарядка бывает проводной или беспроводной. В первом случае, передача заряда происходит по проводу при помощи технологии Power Delivery. С ее помощью устройство-донор «понимает», что к нему подключили не зарядку, а, например, севшие смарт-часы. Распознав такой сценарий, смартфон начинает делиться энергией.

Беспроводная реверсивная зарядка происходит с помощью специальной индукционной катушки внутри смартфона. Она создает магнитное поле, и когда пользователь кладет на заднюю панель, например, беспроводные наушники, смартфон начинает их заряжать. При этом важно, чтобы и принимающее устройство поддерживало эту технологию.

Нюансы и минусы

Пока реверсивная зарядка, по большей части, это средство последней надежды. Скорость передачи энергии таким способом значительно ниже, чем при зарядке от розетки (5-10 Ватт), а смартфоны-доноры в процессе разряжаются сами, и уже вскоре им самим может потребоваться подключение к электросети.

Реверсивная зарядка по проводу быстрее беспроводной, но для нее нужно иметь под рукой кабель с USB-C на обоих концах. Он идет в комплекте с iPhone, начиная с 15 поколения, с Google Pixel, OnePlus 15 и Samsung Galaxy S25. Однако многие Android-флагманы, например, Xiaomi 17 или Oppo Find 9 все еще комплектуются кабелем USB-А на USB-C. А значит, для проводной реверсивной зарядки придется озадачиться покупкой дополнительного провода или специального переходника.

Беспроводная обратная зарядка намного удобнее, но гораздо менее эффективна. Пожертвовав 20% заряда донорского устройства, можно оживить севший гаджет всего на 10-12%. При этом придется достать устройства из чехлов и не пользоваться ими, пока идет обмен энергией.

Кроме того, постоянное использование смартфона в качестве пауэрбанка может сократить ресурс его аккумулятора.

Еще по теме
Названы самые выгодные смартфоны ноября
Продажи realme GT 8 Pro в России начнутся в декабре
OnePlus представила глобальную версию флагмана OnePlus 15
HONOR анонсировала свой ответ iPhone Air
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Потребитель
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
10917
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
10107
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
28739
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
46270
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
134111
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132699
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
166156
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155696
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2760744
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181672
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Разразилась экстремальная магнитная буря
Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Uynachalnica

А кому он нужен, этот почетный пенсионер без портфеля?

Shader23

То что им не хватает воды это их проблемы! Пускай делят воду между собой, а наши реки не отдадим!

колобок11

Такой бред только депутат может придумать, они думают что все как они не работают!

карат11

Чуть было не лишились новых городов в Сибири.