Депутат Госдумы назвала свадьбу Shaman и Мизулиной показушной

Sibnet.ru
Певец Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ЗАГСе в Донецке
Депутат Госдумы Нина Останина назвала свадьбу певца Shaman (Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Донецке показушным и неуместным мероприятием.

Shaman и Мизулина 5 ноября объявили, что расписались в ЗАГСе в Донецке. На мероприятии не было их родственников, но присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

«Если говорить об уместности, сказать "неуместно" — это, значит, ничего не сказать. Вообще неуместно. Неуместен самопиар этих людей», — сказала Останина RTVI.

По ее словам, Shaman и Мизулина организовали показушное мероприятие в брендовых нарядах, но они не герои. Герои — «те ребята, которые там воют» и иногда «встречают там свою любовь».

Депутат добавила, что и Дронов, и Мизулина «живут роскошно» в Москве. Поэтому для них ехать в ДНР, чтобы там зарегистрировать брак — это попытка хайпануть.

Shaman и Мизулина были на церемонии бракосочетания в одежде от французского бренда Saint Laurent, который закрыл магазины в России после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предположительно, Дронов был в рубашке из японского хлопка, а невеста — в куртке в стиле сафари. Общая стоимость нарядов, которые внешне похожи на военный камуфляж, на сайте ЦУМа составляет около 317 тысяч рублей.

Жизнь #Общество #Россия
