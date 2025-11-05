НАВЕРХ
Что можно и нельзя 5 ноября: приметы на Яков день

Источник:
Sibnet.ru
На 5 ноября в деревнях организовывали пчелиные игры
Фото: © publicdomainpictures

Яков день отмечается 5 ноября 2025 года по народному календарю. Православная церковь в эту дату вспоминает апостола Иакова Младшего, прозванного «братом Господним». День связан с многочисленными погодными приметами и традициями.

Крестьяне на Яков день шли в поле и разбрасывали крошки от пирога, который пекли накануне на Казанскую Божью Матерь. Считалось, что если птицы быстро слетятся на угощение, то год пройдет удачно, а земля будет плодородная.

Если в этот день с неба сыпется мелкая «крупа», приход настоящей зимы ожидали 22 ноября. Яркий цвет туч на закате обещал непогоду. Выпавший пушистый снег связывали с предстоящей теплой зимой.

На 5 ноября в деревнях организовывали пчелиные игры — если мед и подражали жужжанию пчел. Люди верили — чем громче будет жужжать хозяин дома и чем больше меда съест, тем больше сладкого продукта удастся собрать следующим летом.

Яков считался покровителем любой мужской работы. В этот день старались закончить заготовку дров на зиму — чтобы в доме всегда было тепло. Были и запреты — 5 ноября нельзя было давать деньги в долг, а неженатым парням запрещалось ходить по гостям.

