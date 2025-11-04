Как ведет себя огонь в невесомости. ВИДЕО

Европейское космическое агентство (ESA) обнародовало видео эксперимента с горением свечи в условиях микрогравитации. Ролик был снят на борту специального самолета для создания искусственной невесомости.

Чтобы создать микрогравитацию в пределах атмосферы, самолет выполнял полеты по параболической траектории. Салон был оборудован специальными стойками, которые позволяли проводить эксперименты.

Для проведения опытов самолет сначала набирает высоту, а затем резко опускается вниз. Во время этого контролируемого падения все пассажиры на борту и экспериментальные материалы испытывают около 22 секунд невесомости.

Один из таких экспериментов был посвящен пламени. Ученые использовали разные материалы для фитилей, самих свечей. Съемка горения свечи в невесомости проводилась несколькими камерами.

Видео подтвердило, что «отключение» гравитации способно создавать непредсказуемое и опасное поведение огня. Полученные данные важны для борьбы с потенциальными пожарами в космосе.

Эксперименты с огнем в условиях настоящей невесомости затруднены — например, на МКС они запрещены из-за угроз безопасности. Использование самолета-лаборатории позволяет игнорировать такие ограничения.