Что на самом деле празднуют в России 4 ноября

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2004 году. Он посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Праздничная дата 4 ноября — историческое напоминание об окончании Смутного времени. Этот период фактически начался со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и продолжался до 1613 года, когда на русском престоле воцарился первый из династии Романовых.

Как окончание Смуты стало праздником

Спровоцировала смуту смерть бездетного царя Федора Иоанновича в 1598 году — у него не было прямых наследников, что привело к пресечению династии Рюриковичей и династическому кризису. Земский собор избрал новым царем Бориса Годунова — шурина Федора Иоанновича.

Однако Годунов не пользовался популярностью — из-за неурожайных лет начался голод, народные бунты, появились самозванцы, претендовавшие на престол. Кризис усугубила внезапная смерть Годунова. Сын Годунова Федор продержался на троне всего несколько месяцев.

Трон занял авантюрист Григорий Отрепьев, выдававший себя за чудом спасшегося сына Ивана Грозного. В 1606 году самозванец был убит восставшими москвичами, к власти пришел Василий Шуйский. Смута не заканчивалась — появились новые самозванцы.

Распрями воспользовался польский король Сигизмунд III, который объявил России войну и захватил значительную часть государства, включая Москву. Остановить страну от распада смогли земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский из Нижнего Новгорода.

Они собрали народное ополчение, изгнавшее интервентов. Ополченцы продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения и положения в обществе. Именно поэтому праздник назвали День народного единства.

До революции дата была церковным праздником, посвященным Казанской иконе Богоматери, которая сыграла значимую роль в освобождении России. С 1917 года его празднование прекратили. В 2004 году праздник возродили по предложению Межрелигиозного совета России.