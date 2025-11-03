Новый вид древнего гигантского медведя нашли в России

Ученые установили и описали новый вид вымершего гигантского медведя — уракана Борисяка (Huracan borissiaki), который обитал на территории России около 5-6 миллионов лет назад, сообщается на сайте Палеонтологического института РАН им. А.А. Борисяка.

Новый вид медведей установили по нижней челюсти размером более 32 сантиметров в длину и более 14 сантиметров в высоту. Ее нашли в Косякинскиом карьере в Ставропольском крае.

По величине уракан Борисяка не уступал крупнейшим из современных бурых медведей (весом до 700 килограммов) и при этом были хорошо приспособлен к бегу и населял преимущественно открытые ландшафты.

Фото: © Палеонтологический института РАН им. А.А. Борисяка

Пока что уракан Борисяка известен лишь по одной особи. Свое имя они получил честь палеонтолога академика Алексея Борисяка.

Название рода Huracan производится от имени Уракана (Хуракана) — бога ветра и бури индейцев майя. От него происходит и слово «ураган» в значении разрушительного сильного ветра, бури и шторма. Поэтому неформально ураканов также называют «штормовыми медведями» (storm bears). Все названия указывают на грозную силу и молниеносную быстроту этих гигантов.