НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новый вид древнего гигантского медведя нашли в России

Источник:
Sibnet.ru
147 0
Художественная реконструкция гигантского медведя уракана
Художественная реконструкция гигантского медведя уракана
Фото: © Jagroar на DeviantArt

Ученые установили и описали новый вид вымершего гигантского медведя — уракана Борисяка (Huracan borissiaki), который обитал на территории России около 5-6 миллионов лет назад, сообщается на сайте Палеонтологического института РАН им. А.А. Борисяка.

Новый вид медведей установили по нижней челюсти размером более 32 сантиметров в длину и более 14 сантиметров в высоту. Ее нашли в Косякинскиом карьере в Ставропольском крае.

По величине уракан Борисяка не уступал крупнейшим из современных бурых медведей (весом до 700 килограммов) и при этом были хорошо приспособлен к бегу и населял преимущественно открытые ландшафты.

Фрагмент левой нижнечелюстной кости Huracan borissiaki
Фото: © Палеонтологический института РАН им. А.А. Борисяка

Пока что уракан Борисяка известен лишь по одной особи. Свое имя они получил честь палеонтолога академика Алексея Борисяка.

Название рода Huracan производится от имени Уракана (Хуракана) — бога ветра и бури индейцев майя. От него происходит и слово «ураган» в значении разрушительного сильного ветра, бури и шторма. Поэтому неформально ураканов также называют «штормовыми медведями» (storm bears). Все названия указывают на грозную силу и молниеносную быстроту этих гигантов.

Еще по теме
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Могут ли у кошки быть котята от разных отцов
Самые забавные дикие животные. ФОТО
Манулы начали зажировку к зиме. ФОТО и ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Названы лучшие бюджетные смартфоны
Объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Солнцем
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

Uynachalnica

А че миллиардеров тут не указали, которые плачутся, что им надо помогать, так как народным достоянием...

_ASUS__

это знает что намеренно врёт скрывая первопричины событий ... на фоне уже практически свершившегося факта...

pepelmetal

Скачки на майдане с криками "русских на ножи" привели "несогласных" к десветотизации и делюдизации страны...

Sigma Boy

С теми которые реально учавствую в войне и выполняют боевые задачи . А не с гламуром западным на которые...