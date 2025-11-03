Новый вид древнего гигантского медведя нашли в России

Ученые установили и описали новый вид вымершего гигантского медведя — уракана Борисяка (Huracan borissiaki), который обитал на территории России около 5-6 миллионов лет назад, сообщается на сайте Палеонтологического института РАН им. А.А. Борисяка.
Новый вид медведей установили по нижней челюсти размером более 32 сантиметров в длину и более 14 сантиметров в высоту. Ее нашли в Косякинскиом карьере в Ставропольском крае.
По величине уракан Борисяка не уступал крупнейшим из современных бурых медведей (весом до 700 килограммов) и при этом были хорошо приспособлен к бегу и населял преимущественно открытые ландшафты.
Пока что уракан Борисяка известен лишь по одной особи. Свое имя они получил честь палеонтолога академика Алексея Борисяка.
Название рода Huracan производится от имени Уракана (Хуракана) — бога ветра и бури индейцев майя. От него происходит и слово «ураган» в значении разрушительного сильного ветра, бури и шторма. Поэтому неформально ураканов также называют «штормовыми медведями» (storm bears). Все названия указывают на грозную силу и молниеносную быстроту этих гигантов.