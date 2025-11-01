Миронов высказался о смертной казни для «ангарского маньяка»

Дело «ангарского маньяка» Михаила Попкова — «приговор мораторию на смертную казнь» и «надругательство над правосудием и моралью», заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Имя «ангарского маньяка» вновь прозвучало в СМИ. СК сообщил о завершении расследования двух убийств женщин, совершенных в 2008 году. В их совершении признался Попков. Теперь на его счету 89 жизней и три покушения на убийство.

«Можно бесконечно рассуждать о гуманизме, о ценности человеческой жизни, но все эти разговоры разбиваются об один чудовищный факт: серийный убийца Попков сидит уже 13 лет, а между тем ему 61 год, и он может прожить еще не одно десятилетие, развлекаясь очередными “признаниями”», — сказал Миронов RTVI.

По мнению Миронова, каждое новое преступление, в котором сознается «ангарский маньяк», остается «по сути безнаказанным». При этом государство тратит ресурсы на расследования новых дел.

Лидер «Справедливой России» считает дело Попкова приговором мораторию на смертную казнь и «откровенным надругательством над правосудием, здравым смыслом и моралью».

Бывший милиционер Попков убивал женщин на протяжении 20 лет на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Его задержали в 2012 году. В 2017 году маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы.

Попков периодически «вспоминает» о новых убийствах, тогда его этапируют из колонии особого режима в Иркутскую область, где проводят следственные действия, а суд выносит еще один приговор. Таким образом «ангарский маньяк» отдыхает в СИЗО, рассказывал следователь по особо важным делам первого отдела СУ СКР по Иркутской области Евгений Карчевский.