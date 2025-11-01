НАВЕРХ
Ученые раскрыли метод предсказания майя затмений на сотни лет

«Археология»
Таблицы Дрезденского кодекса
Анализ таблицы затмений из Дрезденского кодекса (рукописи майя XII века) показал, что древние астрономы не просто повторяли 405-месячный цикл лунных месяцев, а умели корректировать его, повышая точность предсказаний на столетия вперед.

Таблица была задумана как лунный календарь, но затем ее адаптировали для отслеживания солнечных затмений путем согласования с 260-дневным ритуальным календарем майя, приводит журнал «Археология» данные ученых Джона Джастесонв и Джастинв Лоури. 

Ранее считалось, что древние астрономы повторяли таблицы по истечении 405-месячного цикла. Ученые доказали, что для коррекции накопившихся астрономических погрешностей майя обновляли таблицы заранее, за 223 или 358 месяцев до окончания цикла. Это позволяло вносить поправки и сохранять точные прогнозы более, чем на 700 лет.

Археологи нашли холодильник возрастом 1400 лет

Исследователи сравнили данные Дрезденского кодекса с современными свидетельствами исторических затмений, совпадение оказалось очень точным. Если записи кодекса обновлять, то метод, созданный майя, позволяет и сейчас предсказывать затмения над Мексикой.

