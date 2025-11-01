Ученые раскрыли метод предсказания майя затмений на сотни лет

Анализ таблицы затмений из Дрезденского кодекса (рукописи майя XII века) показал, что древние астрономы не просто повторяли 405-месячный цикл лунных месяцев, а умели корректировать его, повышая точность предсказаний на столетия вперед.



Таблица была задумана как лунный календарь, но затем ее адаптировали для отслеживания солнечных затмений путем согласования с 260-дневным ритуальным календарем майя, приводит журнал «Археология» данные ученых Джона Джастесонв и Джастинв Лоури.

Ранее считалось, что древние астрономы повторяли таблицы по истечении 405-месячного цикла. Ученые доказали, что для коррекции накопившихся астрономических погрешностей майя обновляли таблицы заранее, за 223 или 358 месяцев до окончания цикла. Это позволяло вносить поправки и сохранять точные прогнозы более, чем на 700 лет.

Исследователи сравнили данные Дрезденского кодекса с современными свидетельствами исторических затмений, совпадение оказалось очень точным. Если записи кодекса обновлять, то метод, созданный майя, позволяет и сейчас предсказывать затмения над Мексикой.