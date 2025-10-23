НАВЕРХ
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет

Археология
Корейское хранилище льда возрастом 1400 лет (вид сверху). Найдено в крепости Пусосансон
Корейское хранилище льда возрастом 1400 лет (вид сверху)
Фото: © Национальный исследовательский институт культурного наследия

Археологи в крепости Пусосансон в Южной Корее обнаружили древнее хранилище льда, относящееся к королевству Пэкче (538–660 годы нашей эры).

Хранилище было специально построено для длительного хранения льда, ценного и редкого ресурса в древнем мире, подчеркивают исследователи из Национального исследовательского института культурного наследия в Пуе.

Почти квадратное сооружение имеет размеры около семь на восемь метров и глубину в 2,5 метра. Внутренняя часть имеет U-образную форму и вырублена в скальной породе. Это было элитное сооружение, которое обслуживало дворец или высших чиновников, пишет журнал «Археология» со ссылкой на ученых. 

Крепость Пусосансон расположена на холме высотой 106 метров, возвышающемся над городом Пуе, древней столицей королевства Пэкче. Крепость построена в 538 году, служила как оборонительным, так и ритуальным целям. Крепость входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

