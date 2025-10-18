НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Найден самый простой способ защититься от кариеса

Источник:
Frontiers in Oral Health
325 0

Стакан обычной воды способен активизировать естественные защитные механизмы полости рта и обезопасить зубы от кариеса, выяснили ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты исследования опубликованы журналом Frontiers in Oral Health.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого подопытных детей разделили на три группы. Первая получала 500 миллилитров воды, вторая — 200 миллилитров яблочного сока, третья выступала в качестве контрольной.

Изучение состава слюны спустя час по семи ключевым параметрам показало, что кислотность слюны и уровень ферментов, разрушающих эмаль, резко понизилась только у детей, выпивших воду.

Одновременно в ротовой полости испытуемых повысилось содержание защитных белков и иммуноглобулинов, участвующих в местном иммунитете. При этом у выпивших яблочный сок или отказавшихся от любой жидкости детей такого эффекта не наблюдалось.

Ученые отметили, что вода помогает нормализовать pH слюны, восстанавливает работу местных защитных систем полости рта и уменьшает показатель концентрации растворенных веществ в слюне, что дополнительно защищает от кариеса.

Еще по теме
Пять специй для улучшения пищеварения
Эксперт назвала безопасную суточную дозу кофе
Заменители соли помогут в борьбе с гипертонией
Врач объяснил, почему осенью начинают болеть
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Нарышкин рассказал о «глобальной партии войны» в Европе
32
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
21
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
19
Экс-мэр Новосибирска восхитился курортом в Северной Корее
18
Германия призвала Венгрию арестовать Путина