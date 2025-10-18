Найден самый простой способ защититься от кариеса

Стакан обычной воды способен активизировать естественные защитные механизмы полости рта и обезопасить зубы от кариеса, выяснили ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты исследования опубликованы журналом Frontiers in Oral Health.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого подопытных детей разделили на три группы. Первая получала 500 миллилитров воды, вторая — 200 миллилитров яблочного сока, третья выступала в качестве контрольной.

Изучение состава слюны спустя час по семи ключевым параметрам показало, что кислотность слюны и уровень ферментов, разрушающих эмаль, резко понизилась только у детей, выпивших воду.

Одновременно в ротовой полости испытуемых повысилось содержание защитных белков и иммуноглобулинов, участвующих в местном иммунитете. При этом у выпивших яблочный сок или отказавшихся от любой жидкости детей такого эффекта не наблюдалось.

Ученые отметили, что вода помогает нормализовать pH слюны, восстанавливает работу местных защитных систем полости рта и уменьшает показатель концентрации растворенных веществ в слюне, что дополнительно защищает от кариеса.