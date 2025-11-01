«Яндекс» создал ИИ-репетитора для подготовки к ЕГЭ

Российский IT-гигант «Яндекс» выпустил ИИ-репетитора по математике в помощь школьникам. Виртуальный учитель из «Яндекс Учебника» объяснит сложные задания простым языком и поможет подготовиться к ЕГЭ.

Разработка на базе «Алисы» способна оказать комплексную помощь выпускникам: рассказать теорию, разобраться в логике заданий и пошагово привести ученика к правильному ответу, подробно объяснив решение. Для этого ML-модель обучили на реальных экзаменационных заданиях по математике.

Виртуального репетитора готовили в течение двух лет при участии более 150 опытных педагогов. Предварительно, сотрудники «Яндекс Учебника» узнали, с какими трудностями чаще всего сталкиваются школьники к подготовке к ЕГЭ по математике.

«Выяснилось, что 44% ребят не хватает системного плана действий и практики с терпеливым наставником — таким, который всегда на связи и сопровождает на каждом этапе. Мы учли эти данные, и теперь у нас на платформе есть планы подготовки, много практических заданий и Репетитор AI, который поможет дойти до желаемого балла на экзамене», — цитирует пресс-служба компании руководителя «Яндекс Учебника» Елену Краевскую.

В зависимости от того, на какое количество баллов рассчитывает выпускник, ИИ-репетитор может сосредоточиться на заданиях из первой части (если достаточной 60) или сделать упор на сложные задачи из второй части (если нужно 80 баллов и более).

Сейчас на образовательной платформе «Яндекса» можно готовиться к ЕГЭ по профильной математике, а декабре добавится базовая, которая является обязательным предметом на ЕГЭ.