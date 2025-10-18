Опубликовано расписание ЕГЭ на 2026 год

Рособрнадзор и Минпросвещения обнародовали проект приказа об утверждении расписания единого государственного экзамена на 2026 год. Документ доступен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа, досрочный период начнется 20 марта с экзаменов по географии и литературе. Экзамен по русскому языку пройдет 24 марта, по математике базового и профильного уровня — 27 марта.

31 марта состоятся экзамены по биологии, физике и письменная часть экзамена по иностранному языку (английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому). Устная часть экзамена по иностранному языку пройдет 3 апреля.

Экзамены по информатике и обществознанию запланированы на 7 апреля. ЕГЭ по истории и химии состоится 10 апреля. Резервными днями для досрочной сдачи в документе выступают 13, 16, 17 и 20 апреля.

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку состоится 4 июня, 8 июня пройдет экзамен по математике базового и профильного уровня.

ЕГЭ по обществознанию и физике состоится 11 июня. 15 июня выпускникам предстоит сдавать экзамены по биологии, географии, иностранному языку (письменная часть). На 18 и 19 июня запланированы ЕГЭ по информатике и устная часть экзамена по иностранному языку.

С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни, а 8 и 9 июля выпускники 2026 года смогут при желании пересдать один из предметов. Дополнительный период ЕГЭ начнется 4 сентября экзаменом по русскому языку и завершится 25 сентября.