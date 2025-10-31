Убыток «Почты России» в 2025 году вырос в 2,2 раза

Выручка «Почты России» за девять месяцев 2025 года сократилась до 158,1 миллиарда рублей, это на 1,7% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года, следует из финансового отчета компании.

Долг «Почты России» по итогам 2024 года достиг порядка 133 миллиардов рублей. Причинами долга стали: неэффективность работы, расходы на обслуживание долга и износ недвижимости В 2025 году доходы от почтовых услуг упали на 4,5%, от денежного посредничества — на 9,3%. Доходы по статье «прочая деятельность», напротив, выросли на 19,8%.

Валовая прибыль сократилась в 2,5 раза до 5,1 миллиарда рублей. Убыток от продаж возрос в 5,7 раза и достиг 10,7 миллиарда рублей. Чистый убыток сократился на 4% до 9 миллиардов рублей.

Причиной роста убытков «Почта России» назвала «существенные изменения в операционной среде». На 30 сентября 2025 года краткосрочные кредиты превышают оборотные активы на 25,6 миллиарда рублей. В 2025 году это соотношение было в пять раз меньше — 5 миллиардов рублей.