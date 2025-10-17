НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне стали экономить на покупках в магазинах

Источник:
«Известия»
298 4
Супермаркет
Фото: © Sibnet.ru

Жители России задумались об экономии и стали меньше тратить на покупки, говорится в исследовании Совкомбанка. Причина кроется в изменениях на рынке труда и доходах населения, считают эксперты.

Розничный товарооборот за восемь месяцев 2025-го вырос на 2,2%, что в четыре раза ниже, чем годом ранее, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Гендиректор «Infoline-аналитик» Михаил Бурмистров связывает эту тенденцию с изменениями на рынке труда и доходами населения. По его словам, увеличивается число людей, находящихся на неполной занятости, а компании сокращают выплаты премий сотрудникам.

Это неизбежно приводит к тому, что потребители перестают увеличивать бюджеты на покупки, в том числе и продуктов питания. Потребитель начинает более прагматично подходить к тому, как он тратит деньги, отметил Бурмистров.

Темпы роста расходов россиян в магазинах снизились вдвое — с 13–14% в январе до 6% к концу июля, говорится в исследовании Совкомбанка. 

Сильнее всего замедлился спрос на непродовольственные товары: оборот в этом сегменте в январе-августе вырос на 2%, что почти в шесть раз ниже, чем в 2024-м, отметил глава АКОРТ.

Еще по теме
Водка «Путинка» получила второй шанс
США введут дополнительные пошлины на китайские товары
Спрос на стиральные порошки вырос на 32% в 2025 году
Продажи кокошников выросли более чем вдвое
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык
Обсуждение (4)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Я вот не пойму, что происходит..... почему Президент и члены Правительства РФ заботятся об жителях Африки...

Denis-ka

Это к вопросу почему у нас так много работающих пенсионеров. Когда твой доход резко падает в 4 раза,...

Uynachalnica

Голова! Палец в рот не ложи! Будем помогать Африке, когда нет света в Белгороде!

Uynachalnica

Всему виной уголь, он опрокидывается! Иногда...