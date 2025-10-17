Россияне стали экономить на покупках в магазинах

Жители России задумались об экономии и стали меньше тратить на покупки, говорится в исследовании Совкомбанка. Причина кроется в изменениях на рынке труда и доходах населения, считают эксперты.

Розничный товарооборот за восемь месяцев 2025-го вырос на 2,2%, что в четыре раза ниже, чем годом ранее, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Гендиректор «Infoline-аналитик» Михаил Бурмистров связывает эту тенденцию с изменениями на рынке труда и доходами населения. По его словам, увеличивается число людей, находящихся на неполной занятости, а компании сокращают выплаты премий сотрудникам.

Это неизбежно приводит к тому, что потребители перестают увеличивать бюджеты на покупки, в том числе и продуктов питания. Потребитель начинает более прагматично подходить к тому, как он тратит деньги, отметил Бурмистров.

Темпы роста расходов россиян в магазинах снизились вдвое — с 13–14% в январе до 6% к концу июля, говорится в исследовании Совкомбанка.

Сильнее всего замедлился спрос на непродовольственные товары: оборот в этом сегменте в январе-августе вырос на 2%, что почти в шесть раз ниже, чем в 2024-м, отметил глава АКОРТ.