НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия

Источник:
Sibnet.ru
293 6
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Это заявление прозвучало на фоне высказываний президента России Владимира Путина об успешных испытания ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» и атомной суперторпеды «Посейдон».

«Из-за программ испытаний в других странах я поручил Министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», — заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, у США больше ядерного современного оружия, чем у любой другой страны, и это был достигнуто во время его первого президентского срока. По словам Трампа, Россия занимает второе место количеству ядерного оружия, а Китай — «далекое третье, но через пять лет они сравняются».

Трампа, в четверг проводящего переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, спросили о причине распоряжения немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. «Всем большое спасибо», — ответил на это президент США.

США с 1992 года проводит субкритические (без возникновения цепной ядерной реакции) ядерные испытания.

Еще по теме
Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее
Путин сообщил об испытании атомной суперторпеды «Посейдон»
США начали вывод войск из Европы
Трамп заявил о способности США выиграть любую войну
смотреть все
Политика #Мир #Оружие #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

snoo

Точно! Вьетнамцы не дадут соврать!

pepelmetal

Зачем далеко ходить, Афганистан

se 34

По словам Столтенберга блок «понимает, что ему тяжело» но надо продолжать скакать, а иначе денег не получит

physx

Когда я стану президентом, я закончу эту войну за 24 часа (с)