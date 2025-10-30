Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Это заявление прозвучало на фоне высказываний президента России Владимира Путина об успешных испытания ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» и атомной суперторпеды «Посейдон».

«Из-за программ испытаний в других странах я поручил Министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», — заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, у США больше ядерного современного оружия, чем у любой другой страны, и это был достигнуто во время его первого президентского срока. По словам Трампа, Россия занимает второе место количеству ядерного оружия, а Китай — «далекое третье, но через пять лет они сравняются».

Трампа, в четверг проводящего переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, спросили о причине распоряжения немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. «Всем большое спасибо», — ответил на это президент США.

США с 1992 года проводит субкритические (без возникновения цепной ядерной реакции) ядерные испытания.