Синих собак заметили в зоне Чернобыльской АЭС

Источник:
Daily Mail
Собаки с синей шерстью в зоне Чернобыльской АЭС
Фото: © Dogs of Chernobyl

Специалисты зафиксировали собак с необычным окрасом в зоне Чернобыльской АЭС. Несколько обнаруженных животных имели синюю шерсть, сообщила американская некоммерческая организация Dogs of Chernobyl.

Члены этой организации ведут наблюдения за бездомными собаками, который живут в зоне отчуждения. По оценке исследователей, в настоящее время там обитает порядка 700 животных, пишет Daily Mail.

Данные собаки являются потомками домашних животных, оставшихся после того, как жители были экстренно эвакуированы после катастрофы 1986 года. Причины появления необычного окраса пока остаются неизвестными.

Эксперты предположили, что синяя шерсть — результат контакта животных с каким-то химическим веществом. При этом собаки внешне здоровы и ведут активный образ жизни, отмечается в сообщении.

Ученые ранее изучили образцы крови у 116 бездомных собак, живущих в зоне отчуждения. Пробы брали во время процедур стерилизации и вакцинации, проведенных программой Clean Futures Fund Dogs of Chernobyl в 2018 и 2019 годах.

Оказалось, что они сформировали особую популяцию, которая генетически отличается от других стай, обитающих вне закрытой территории. В частности, мутировавшие собаки получили невосприимчивость к радиации и тяжелым металлам.

Смерть и мутанты: мифы и факты Чернобыля
