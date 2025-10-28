Почему военные ходят строем

Строй превращает одиночных солдат в воинский коллектив — боевую тактическую единицу. Это поняли еще древние греки. Несмотря на совершенство техники, представление о ценности «чувства плеча» сохранилось до сих пор.

В поэмах Гомера царит культ индивидуализма. Сражение в героическом эпосе — это схватка двух героев, обладающих выдающимися качествами. Остальные воины играют роль статистов. Простые люди в ту легендарную пору были беззащитны против военных профессионалов.

Но потом греки придумали фалангу. Это было построение из нескольких тесно сомкнутых шеренг. «В фаланге каждый боец как бы растворялся, но каждый чувствовал физически и морально поддержку всей массы. Сплоченность и сомкнутость усиливались ритмически движением в ногу под звуки флейты», — отмечал российский военный теоретик Александр Свечин.

Фаланга — была тактической единицей. И она не требовала тщательной военной выучки: состояла из крестьян. Главным в ней было умение держать строй. Если это условие соблюдалось, у одиночного героя не была шансов в противоборстве с ней. По такому же принципу были организованы непобедимые римские легионы.

Чувство плеча

В эпоху феодальной раздробленности превосходство на поле боя переходит к рыцарской коннице. Но уже в XIII-XIV векам пехота возвращает господство. Кавалерия становится бессильна против пикенеров и алебардщиков, которые строятся в свою разновидность фаланги — баталию.

Пехота сохраняет плотный строй и с появлением стрелкового оружия. В эпоху наполеоновских войн она атакует колоннами. Тяжелая кавалерия в те времена тоже строится плечом к плечу.

Плотный строй на поле боя сменяется рассыпным во второй половине XIX века. Он полностью исчезает в XX веке. Но военные всех стран продолжают ходить в ногу строем. И это не только дань традиции. Строевая подготовка формирует чувство сплоченности. Военные благодаря ей чувствуют себя единым организмом.