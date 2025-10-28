НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Почему военные ходят строем

Источник:
Sibnet.ru
162 0
Российская армия
Фото: © Sibnet.ru
Строй превращает одиночных солдат в воинский коллектив — боевую тактическую единицу. Это поняли еще древние греки. Несмотря на совершенство техники, представление о ценности «чувства плеча» сохранилось до сих пор.

В поэмах Гомера царит культ индивидуализма. Сражение в героическом эпосе — это схватка двух героев, обладающих выдающимися качествами. Остальные воины играют роль статистов. Простые люди в ту легендарную пору были беззащитны против военных профессионалов.

Но потом греки придумали фалангу. Это было построение из нескольких тесно сомкнутых шеренг. «В фаланге каждый боец как бы растворялся, но каждый чувствовал физически и морально поддержку всей массы. Сплоченность и сомкнутость усиливались ритмически движением в ногу под звуки флейты», — отмечал российский военный теоретик Александр Свечин.

Фаланга — была тактической единицей. И она не требовала тщательной военной выучки: состояла из крестьян. Главным в ней было умение держать строй. Если это условие соблюдалось, у одиночного героя не была шансов в противоборстве с ней. По такому же принципу были организованы непобедимые римские легионы.

Чувство плеча

В эпоху феодальной раздробленности превосходство на поле боя переходит к рыцарской коннице. Но уже в XIII-XIV векам пехота возвращает господство. Кавалерия становится бессильна против пикенеров и алебардщиков, которые строятся в свою разновидность фаланги — баталию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВоенные распрощались с портянками

Пехота сохраняет плотный строй и с появлением стрелкового оружия. В эпоху наполеоновских войн она атакует колоннами. Тяжелая кавалерия в те времена тоже строится плечом к плечу.

Плотный строй на поле боя сменяется рассыпным во второй половине XIX века. Он полностью исчезает в XX веке. Но военные всех стран продолжают ходить в ногу строем. И это не только дань традиции. Строевая подготовка формирует чувство сплоченности. Военные благодаря ей чувствуют себя единым организмом.

Еще по теме
Госдума приняла законопроект о круглогодичном призыве
Герасимов рассказал об успехах российской армии на фронте
Трамп задумал создание «Золотого флота»
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов захотел в штурмовики
смотреть все
Оборона #Армия #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Пулемет ГШГ показал фантастическую скорострельность. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Зеленский отказался отводить войска ради перемирия
Госдума приняла законопроект о круглогодичном призыве
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

nicollaich

Лучше бы она оставалась гинекологом и дальше..

Uynachalnica

Ага, такое уже нам рассказывали: стали больше получать, не намного, но все-таки, а предприниматели не...

scorpion2777

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник.

se 34

По словам Столтенберга блок «понимает, что ему тяжело» но надо продолжать скакать, а иначе денег не получит