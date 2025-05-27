Ушла эпоха: российские военные распрощались с портянками

Росгвардия исключила портянки из норм снабжения. Ранее от них отказалось Минобороны. Таким образом, в век цифровых технологий российские военные окончательно распрощались с рудиментом времен Полтавской битвы.

Исключить из норм снабжения портянки «как морально устаревший предмет вещевого имущества» предлагается в приказе Росгвардии. Решение это формальное. В реальности российские военные уже давно перешли на носки. Сапоги вышли из обихода, а наматывать куски ткани под ботинки смысла нет.

Служить солдатам стало легче. Новобранцам теперь не нужно учиться наматывать портянки. Их предшественники платили за эту «науку» сбитыми в кровь ногами. Зато те, кто ее освоил, спустя много лет после службы в армии готовы убедительно доказывать преимущества портянок перед носками.

Древнейший предмет одежды

Портянки использовались с древнейших времен. Люди каменного века обматывали ступни шкурами животных. Римские легионеры в холодное время года утепляли ноги под сандалиями полотнами ткани. Русские крестьяне носили онучи — тряпичные полосы, плотно намотанные на ноги от ступни до колена. Чтобы онучи не сползали, их связывали веревками — оборами.

Поначалу онучи под сапоги носили и в русской армии. В XVIII веке им на смену пришли плотные чулки, которые надевали под низкие башмаки. Есть версия, что в Россию портянки привез Петр I. Он их позаимствовал у голландцев. От онучей они отличались тем, что их не нужно было подвязывать веревками.

Убежденным сторонником отмены чулков с башмаками был полководец и государственный деятель князь Григорий Потемкин. В 1782 году он представил императрице Екатерине II «Записку об одежде и вооружении войска», в которой доказывал, что для русского климата и ландшафта нет ничего лучше высокого сапога, а для него ничего нет лучше портянки.

Ведущие западные армии отказались от портянок после Второй мировой войны. В СССР их продолжали носить до распада государства. Во-первых, это объяснялось экономией: переобуть многомиллионную армию призывников в ботинки было накладно. Во-вторых, сработала косность советского командования: «зачем вводить что-то новое, если старое работает».

Российская же армия носила кирзовые сапоги вплоть до начала 2010 годов из-за банальной нехватки средств. А для сапог, действительно, ничего лучше портянок нет, и вот почему.

Дешево и сердито

Портянка идеально подходит для эпохи многомилионных армий. На такое количество солдат носков не напасешься. Обычные хлопчатобумажные носки в сапогах быстро рвутся. А портянка может «ходить» долго — это просто кусок ткани.

В СССР был стандарт на портянку. Размер 40 на 90 сантиметров, кусок ткани цельный, без швов. Летние портянки производили из хлопчатобумажной ткани, зимние — из байковой или сукна.

Большое достоинство портянок — возможность централизованной стирки. В советской, а потом и российской армии каждую субботу их вместе с нижним бельем собирали у солдат и отдавали в банно-прачечный комбинат, который имелся в каждой части. С носками такое было бы невозможно: после стирки их никто не смог бы собрать по размерам и парам.

Удобно и гигиенично

Носок плохо подходит для кирзового сапога. В отличие от ботинка ступня в нем не фиксируется шнурками. Намотанная портянка гораздо плотней носка, и нога в ней в сапоге не болтается, что позволяет избежать натираний.

Главное — правильно намотать портянку. Начинать нужно от носка ноги, в направлении «наружу». Ткань должна плотно облегать ногу, повторяя ее анатомическую форму. Следует тщательно избегать грубых складок и рубцов. Чтобы портянка не размоталась, ее конец закладывают за верхний слой.

Боец Красной Армии сушит портянки Фото: © картина художника Юрия Горелова «Хотят ли русские войны?»

Портянка гигиеничней носка. При промокании ноги ее можно перемотать сухой частью вниз. Ее легко стирать, можно быстро просушить на ветру, на солнце или у костра. Если пришла в негодность, можно заменить портянку другим подходящим куском ткани, например, частью простыни.

Разумеется, эти достоинства потеряли актуальность с появлением современных тактических ботинок и носков из высокотехнологичных влагоотводящих и быстросохнущих тканей.

Подворотнички и медные бляхи

Вместе с портянками и кирзовыми сапогами из армии ушли еще два символа дедовских традиций — подворотнички и медные бляхи на ремнях. Обращение с ними также требовало непростых навыков у солдат.

#Армия Советское оружие реанимировали для СВО

Белые хлопчатобумажные подворотнички каждое утро подшивались к воротнику гимнастерок и кителей. Делалось это из гигиенических и эстетических соображений. Повседневная форма тогда стиралась редко, и свежие подворотнички защищали шею от натираний и инфекций, а воротник — от загрязнения.

Смысл в подворотничках пропал после повсеместного появления в казармах стиральных машин-автоматов и введения формы с отложенным воротником.

Начищенная же медная бляха ремня была отличительным знаком хорошего солдата. Поэтому каждый вечер их в казармах драили пастой ГОИ, иначе был риск схлопотать наряд вне очереди от командира на утреннем осмотре. Бляхи отменили после кардинального пересмотра военной формы.