Невероятные факты Второй мировой войны

Вторая мировая война оставила исследователям множество невероятных фактов, в которые нередко даже трудно поверить. Кто стал первым официальным союзником СССР в битве с нацисткой Германией, зачем в небе летали розовые самолеты, какой популярный напиток немцы придумали вместо Coca-Cola и почему племянник Гитлера воевал против дяди?

Неизвестный союзник

Первым государством, поддержавшим Советский Союз в войне с нацисткой Германией, стала независимая на тот момент Тувинская Народная Республика. 22 июня 1941 года на Великом Хурале Тувы была единогласно принята декларация, в котором провозглашалась поддержка борьбы СССР против фашистского агрессора.

Фото : Wikimedia

Заявление тувинцев на 11 часов опередило обращение британского премьер-министра Уинстона Черчилля, в котором тот заявил, что его страна окажет помощь СССР. 25 июня 1941 года Тувинская Народная Республика объявила войну Германии и передала Москве свой золотой запас, а также организовала поставки лошадей, продовольствия, теплой одежды.

Первое наступление

Самое первое успешное наступление советской армии датируется 23 июнем 1941 года. Немецкая группа армий «Юг» нанесла главный удар по соединениям 5-й армии генерала Потапова и по 6-й армии генерала Музыченко. Однако в районе Рава-Русской 41-я стрелковая дивизия РККА генерала Микушева отразила удар и перешла в контрнаступление.



Советские солдаты вместе с пограничниками 91-го погранотряда отбросили фашистов за государственную границу и даже продвинулись на 3 километра на польскую территорию. Соседние части РККА отступали, поэтому командованию дивизии пришлось прекратить наступление и отступить, чтобы избежать окружения.

Гламурные самолеты

В исторических хрониках можно встретить самолеты Второй мировой войны, покрашенные в нежно-розовый цвет. У современного пользователя такой цвет вызовет недоумение, сейчас подобная раскраска ассоциируется исключительно с юными девушками. На самом деле розовый цвет был маскировочным.

Дело в том, что некоторые самолеты вылетали на боевые задания исключительно на закате или восходе Солнца. В результате в определенное время суток истребители становились практически невидимыми для противника. Например, такую необычную маскировку использовали летчики Королевских военно-воздушных сил.

Мистический кроссворд

Весной 1944 года союзники готовили высадку в Нормандию. Один из офицеров британской разведки в минуты отдыха разгадывал кроссворд в газете The Daily Telegraph и обратил внимание, что в нем содержатся все кодовые названия секретной операции, включая зашифрованные наименования пляжей, на которых планировалась высадка.

Фото : Robert F. Sargent, U.S. Coast Guard

Более того, в кроссворде было зашифровано и название всей Нормандской операции — «Оверлорд». Сотрудник забил тревогу, заподозрив утечку информации, так как через газету таинственный шпион мог передавать данные немцам. Проверка показала, что кроссворд составил школьный учитель, который был сильно озадачен допросом спецслужб.

Лимонад для фашистов

Популярный напиток «Фанта» придумали немцы после начала Второй мировой войны. Поставки сиропа для изготовления Coca-Cola прервались из-за эмбарго, поэтому руководитель подразделения компании в Третьем рейхе Макс Кайт решил создать новый продукт на основе доступных ингредиентов.

В результате появился прохладительный напиток с яблочным вкусом. В рецептуре использовался яблочный жмых и молочная сыворотка. Он был желтого цвета, однако по вкусу сильно отличался от современной апельсиновой «Фанты». Головное подразделение Coca-Cola приобрело права на торговую марку Fanta в 1960 году.

Немецкие летчики в СССР

Липецкая авиационная школа успела подготовить более 200 немецких летчиков, большинство из которых позднее участвовали в боях против советских однокурсников. Немцы не могли открыть такую школу на своей территории из-за условий Версальского договора, поэтому они решили попросить помощи у Советского Союза.

Москва пошла навстречу, в результате немцы тайно приезжали и обучались в СССР в течение восьми лет. Немецкие летчики фигурировали в документах, как «4-й авиационный отряд 38-й эскадрильи ВВС РККА». Некоторые историки утверждают, что именно поэтому фашисты якобы практически не бомбили Липецк, однако проверить такое утверждение невозможно.

Морковный миф

Многие люди искренне считают, что морковь улучшает зрение. На самом деле этот слух распустили в годы Второй мировой британские военные, чтобы скрыть от немцев наличие новейших радаров в своих истребителях. Они засекали немецкие самолеты еще до того, как те достигали пролива Ла-Манш.



Фото : Royal Air Force official photographer

Представители ВВС рассказывали журналистам, что успехи британских пилотов связаны с особой диетой, в которую входит огромное количество моркови. Якобы она улучшает зрение и позволяет летчикам быстро находить самолеты люфтваффе в небе. Вера в целебный эффект моркови быстро распространилась среди населения.

Племянник Гитлера

Мало кто знает, но племянник Гитлера воевал в американской армии против своего родного дяди. Уильям Патрик Гитлер родился в 1911 году в семье единокровного брата Адольфа Гитлера Алоиса и его первой жены-ирландки Бриджит Даулинг и свое детство провел в Ливерпуле, который в годы Второй мировой подвергался разрушительным налетам немецкой авиации.

Фото: © United States Navy

После того как Адольф Гитлер стал канцлером Германии, Уильям Патрик отправился на родину отца и попытался построить успешную карьеру при поддержке дяди. Однако через некоторое время молодой человек транзитом через Англию перебрался в США. В 1944 году он поступил на службу в американский флот, был ранен. После войны племянник Гитлера сменил имя на Уильям Стюарт-Хьюстон.