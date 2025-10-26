НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Малоизвестные поселки Сибири в виде людей. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
137 0

Забайкальский поселок Шерловая Гора держит в руках россыпь камней, а иркутское Жигалово смотрит на реку с кораблями — проект, в котором нейросеть создает антропоморфные образы поселков, пополнился малоизвестными населенными пунктами, расположенными в Сибири.

Города и поселки в людей превращает блогер и художник Кирилл Соловьев (Kir Sol) с помощью нейросети Midjourney. Обычно «личность» поселка зависит от его возраста и того, какого рода его название.

Деревню Жигалово в Иркутской области заложил Яков Жигалов, построивший на берегу реки Лена два двора в 1723 году. Долгое время поселок был последней точкой наземного пути Якутского тракта, далее товары на север шли только водным путем по Лене. Здесь было развито судостроение: строились и карбазы, и корабли, сначала из дерева, а затем и в металле.

Одон — деревня в Тулунском районе Иркутской области. С бурятского переводится как «звезда». Раньше здесь была молочно-товарная ферма.

Ольховский (или Ольховка) — село в Ачинском районе Красноярского края. Основано в 1900 году, и к 1928 году здесь было больше тысячи жителей. Работали церковь, школа, общество потребителей, отдел комитете Красного Креста, отделение комитета Великой княжны Татьяны Павловны о беженцах и общество трезвости. Но сейчас в деревне живет около 80 человек.

Забайкальский поселок Харанор основан в 1901 году, через него проходит южная ветка Забайкальской железной дороги. Название происходит от бурятского хара нор, так называют озера с черным илистым побережьем. Горько-соленый водоем с одноименным названием находится в 14 километрах от поселения.

На территории располагался военный городок. Были построены три жилых пятиэтажных дома, магазины, столовая, гостиница, парикмахерская. Действовали пекарня и хлебный магазин, два железнодорожных магазина и магазины: продуктовый, хозяйственный, промышленных товаров, книжный.

Возникновение поселка Шерловая Гора в Забайкалье связано с открытием в этой местности в XVIII веке месторождения цветных камней (аквамарина, топаза, турмалина) и его освоением.

В XX века было открыто Харанорское угольное месторождение и месторождение касситерита — оловянного камня. Несколько десятилетий добывали руду, но с закрытием горно-обогатительного комбината специализацией стала добыча бурого угля.

Больше поселков Сибири в виде людей. ФОТО
Еще по теме
Нейросеть представила Россию красавицей с медведем. ФОТО
Музей счастья: кругосветное путешествие в себя
Суд заочно приговорил писателя-иноагента Быкова к 7 годам колонии
Стало известно об увольнении Кехмана с поста директора МХАТ
смотреть все
Культгид #Искусство #Нейросети #Иркутск #Забайкалье #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Фильм «Август» собрал миллиард в прокате
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Самое обсуждаемое
68
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
23
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
21
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
21
Заработали новые наказания для иноагентов