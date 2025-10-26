Малоизвестные поселки Сибири в виде людей. ФОТО

Забайкальский поселок Шерловая Гора держит в руках россыпь камней, а иркутское Жигалово смотрит на реку с кораблями — проект, в котором нейросеть создает антропоморфные образы поселков, пополнился малоизвестными населенными пунктами, расположенными в Сибири.

Города и поселки в людей превращает блогер и художник Кирилл Соловьев (Kir Sol) с помощью нейросети Midjourney. Обычно «личность» поселка зависит от его возраста и того, какого рода его название.

Деревню Жигалово в Иркутской области заложил Яков Жигалов, построивший на берегу реки Лена два двора в 1723 году. Долгое время поселок был последней точкой наземного пути Якутского тракта, далее товары на север шли только водным путем по Лене. Здесь было развито судостроение: строились и карбазы, и корабли, сначала из дерева, а затем и в металле.

Одон — деревня в Тулунском районе Иркутской области. С бурятского переводится как «звезда». Раньше здесь была молочно-товарная ферма.

Ольховский (или Ольховка) — село в Ачинском районе Красноярского края. Основано в 1900 году, и к 1928 году здесь было больше тысячи жителей. Работали церковь, школа, общество потребителей, отдел комитете Красного Креста, отделение комитета Великой княжны Татьяны Павловны о беженцах и общество трезвости. Но сейчас в деревне живет около 80 человек.

Забайкальский поселок Харанор основан в 1901 году, через него проходит южная ветка Забайкальской железной дороги. Название происходит от бурятского хара нор, так называют озера с черным илистым побережьем. Горько-соленый водоем с одноименным названием находится в 14 километрах от поселения.

На территории располагался военный городок. Были построены три жилых пятиэтажных дома, магазины, столовая, гостиница, парикмахерская. Действовали пекарня и хлебный магазин, два железнодорожных магазина и магазины: продуктовый, хозяйственный, промышленных товаров, книжный.

Возникновение поселка Шерловая Гора в Забайкалье связано с открытием в этой местности в XVIII веке месторождения цветных камней (аквамарина, топаза, турмалина) и его освоением.

В XX века было открыто Харанорское угольное месторождение и месторождение касситерита — оловянного камня. Несколько десятилетий добывали руду, но с закрытием горно-обогатительного комбината специализацией стала добыча бурого угля.