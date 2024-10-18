Блогер и художник Кирилл Соловьев (Kir Sol) продолжает создавать антропоморфные образы российских поселков — проект пополнился и населенными пунктами, расположенными в Сибири.

Художник творит в нейросети Midjourney. «Личность» поселка зависит от его возраста и того, какого рода его название.

Новосибирское Кольцово, образованное в 1979 году, — маленькая умная девочка, а красноярская Хатанга — морщинистая старуха.

При создании образа кузбасского Шерегеша нейросеть учла, что населенный пункт получил имя по фамилии двух братьев, открывших там месторождение железной руды.

Пока в проекте больше всего образов мест из Иркутской области: Усть-Илга,Тереть, Залари, Тугутуй, Нагалык, Едогон, Хужир и Листвянка.

Созданы лица бурятских Большого Куналея и Десятниково, красноярских Мотыгино, Туры, Волочанки, алтайских Усть-Алейки, Слюдянки, кемеровских Яшкино, Яи, томских Чажемто и Молчаново, омских Новокарасука и Крутинки, хакасского Белого Яра, Беляшей и Тюнгура из Республики Алтай, Семиоозерного и Агинского из Забайкалья.