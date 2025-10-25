НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища

Источник:
Sibnet.ru
330 7

Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около тысячи жителей», — написал он.

Власти региона предложат жителям области, которым может угрожать риск затопления, выехать в пункты временного расселения в Белгороде. Переехать могут жители сел Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайона Титовка города Шебекино.

Белгородское водохранилище расположено в 20 километрах к юго-востоку от Белгорода. Его создали в 1980-х годах, используется для водоснабжения, сельского хозяйства и отдыха местных жителей.

Тема: Военная операция на Украине
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Трамп отменил встречу с Путиным
Украинские дроны атаковали завод в Дагестане
Трамп высказался об отмене встречи с Путиным
смотреть все
Оборона #Конфликты #Стихии
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Как продлить поддержку Windows 10
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
47
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
31
Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией
23
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России
20
Украина дала гарантии безопасности для Запорожской АЭС
16
Лавров заявил, что Россия не изменила позицию по Украине