Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища

Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около тысячи жителей», — написал он.

Власти региона предложат жителям области, которым может угрожать риск затопления, выехать в пункты временного расселения в Белгороде. Переехать могут жители сел Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайона Титовка города Шебекино.

Белгородское водохранилище расположено в 20 километрах к юго-востоку от Белгорода. Его создали в 1980-х годах, используется для водоснабжения, сельского хозяйства и отдыха местных жителей.